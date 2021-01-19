聶：非公務員合約工須簽聲明

公僕能否答反華媒體訪問

聶稱答案「清楚」

聶德權昨出席立法會公務員及資助機構員工事務委員會，稱公務員工會就薪酬待遇等發聲屬合理，亦可循合法途徑表達訴求。但他稱公務員要支持政府施政，不能存有「與政府對着幹」心態。工聯會郭偉强問及公務員能否接受「反華媒體」訪問，聶德權說「如果講明是反華媒體，我相信都很清楚了吧」、「問題本身都……我覺得這是清楚的」。民建聯梁志祥追問，香港電台、《大紀元時報》是否屬「反華媒體」，聶沒具體回應。

被問如何處理拒絕簽署聲明者，聶德權稱當局會逐一跟進，預計在兩三周內處理拒簽者的申述，屆時再決定是否終止該人的聘用，其間會按情况決定涉事者是否繼續工作，但升遷、轉職會立即停止。

民建聯葛珮帆認為，日前解散的新公務員工會涉違反公務員守則，關注當局會否接納工會成員的聲明或宣誓。聶德權表示反修例運動開始後，當局正跟進涉及違法違規的公務員，部分已離職。被問如何處理違誓者，聶稱事主有申述機會，如對當局決定不滿，可到法庭覆核。

聶德權昨午再回應記者提問，他表示完成公務員簽署聲明後，非公務員合約制員工亦須簽署聲明，擁護基本法及效忠特區。