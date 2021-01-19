男犯留髮 終院拒懲署暫緩 逼女犯「盡量剪短」以達平等 官稱不可取

懲署：盡快落實相關可行方案

懲教署回覆本報查詢表示，署方尊重法庭判決，並會徵詢律政司意見，盡快落實相關可行的方案以配合終審法院的判決。梁國雄表示，入稟原意並非針對女囚犯的剪髮規定，如署方強迫女犯人削髮，是「以更差的情况實現所謂平等」，有違他的初衷。

事緣梁國雄2011年衝擊立法會遞補機制論壇，2014年遭判囚4周，服刑時「招牌」長髮被懲教署要求剪短，他提出司法覆核獲判勝訴，其後署方上訴得直，梁提終極上訴。終審庭最終裁定，署方有關男囚犯頭髮必須「盡量剪短」的常規令（standing order）屬直接歧視。

署方申暫緩期間仍要剪髮

本案由5名終院法官審理，包括剛退休的終院時任首席法官馬道立。判辭透露，懲教署目前有3個規管男女囚犯髮型的方案（見表），署方表示需時制訂和修改常規令，亦要諮詢法律意見和培訓職員等，要求法庭頒發臨時暫緩令。署方表示，在暫緩判決生效的6個月內，男囚犯仍要盡量剪短髮，不過他們有權申請豁免，署方再跟進。

終院：署方有足夠時間研方案

法官表示，終審庭的裁決不算複雜，上述3個方案表面上亦不複雜，懲教署只需選擇其中一個方案，並確保沒有對男女囚犯構成差別待遇，法庭無法理解暫緩執行令有何必要。法官又表示，本案歷時多年，署方2017年在原訟庭敗訴後，一度獲准暫緩執行判決逾15個月，理應有充分時間研究不同剪髮規定，以配合法庭裁決。此外，對於署方表示需時14周索取律政司意見，法官表示說法不足為信，因為署方有權決定落實任何方案，只要確保方案不涉及性別歧視。

至於訟費問題，梁國雄早前聘用3名大狀代表，並要求懲教署支付全數訟費。惟法官認為本案法律爭議不算繁複，下令署方支付兩名大狀的費用。

【案件編號：FACV8/19】