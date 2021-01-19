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首批新泊車咪表明啟用 可用手機遙距入表一次

【明報專訊】運輸署昨日宣布分階段安裝1.2萬部新路邊停車收費表，車主泊車即場入表後，連接手機應用程式「入錶易」，可再遙距入表一次，變相每次泊車時間增加一倍，以兩小時的咪表為例，車主入表後可再遙距入表一次，即可連續泊車4小時，之後若返回親身入表，可再次遙距入表，便可連續泊車8小時，餘此類推。香港汽車會認為此做法變相減少不同車輛使用泊位的機會，亦令等候泊位的車主無所適從。

運輸署助理署長（管理及輔助客運）黃志光表示，署方上月起在中環耀星街、屯門文質路、西貢清水灣共84個路旁泊車位安裝44部新咪表，作最後階段實地測試，周三正式啟用；同日起，該署將分批更換及安裝另外約1.2萬部新咪表，料明年上半年完成。

曾稱只可遙距續至「最長泊車時間」

新咪表除支援多個支付方式繳付泊車費（見圖），車主亦可透過應用程式「入錶易」連結新咪表，遙距延長泊車時間。現時路邊咪表每次「最長泊車時間」分30分鐘、1小時或2小時，政府2017年曾表示，遙距繳付最多只可續表至「最長泊車時間」，即在兩小時表位中，入表滿兩小時就不能遙距續表。

自動感應佔用否 不懂分辨物件車輛

運輸署總運輸主任（運輸設施管理）王伯健昨日公布新安排，指車主合共可購入最多兩段「最長泊車時間」，首先在車位現場以新咪表購入「最長泊車時間」，連接應用程式後，可再遙距入表購入多一次「最長泊車時間」，即在兩小時表位中，入滿兩小時後，可再遙距延續多兩小時，合共4小時。其後若車主想再延續，則須親身回現場入表，並可再連接應用程式一次，再遙距入表。

新咪表配備感應器，以毫米波雷達技術偵測路旁泊車位有否佔用，但不能偵測佔用車位的是汽車抑或物件。黃志光說，會研究與警方分享車位佔用及付款數據，又強調新咪表不能偵測及記錄車輛及車主資料。

汽車會：變相減找到泊位機會

香港汽車會會長李耀培說，新咪表的技術並不新鮮，只屬「有好過無」。他認為新咪表可方便偏遠表位用家，但憂慮令繁忙區域泊位不足問題惡化，「咪表位原意是彌補停車場泊位不足，讓人有地方臨時停車，盡快完成工作離開，於繁忙路段設遙距入表會減少不同車輛使用泊位的機會，亦令等候泊位的車主無所適從」。他認為政府不應一刀切將咪表全部換成可遙距入表，應先試行及作更多諮詢。

相關字詞﹕入錶易 運輸署 咪錶泊車位

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