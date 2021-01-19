學生動源3前成員獲交還護照

何諾恆稱手機電腦未交還

何諾恆稱，數天前接獲警方來電，要求昨日到警署辦理手續，但沒透露詳情，僅稱非落案起訴。他昨日至田心警署時，負責警員主動交還護照及保釋金，稱暫時釋放，惟案件仍在調查，其手機、電腦等財物仍未可交還。

據何諾恆了解，警方去年7月向法庭申請扣留4人護照半年，到期前沒向法庭申請續期，何忻諾及陳渭賢亦於昨日獲交還護照，相信對方「無料到」。他雖一直認為被起訴可能甚低，但不排除日後再被羅織其他罪名，暫放下心頭大石，繼續日常生活。何忻諾昨亦透過facebook稱已取回護照及保釋金。

警方國安處去年7月底拘捕鍾翰林、何諾恆、何忻諾及陳渭賢，涉違反分裂國家罪及煽動他人分裂國家罪，當時4人交出護照獲准保釋。至10月時鍾翰林、何忻諾及陳渭賢再度被捕，涉煽動分裂國家，其中鍾翰林被即時落案起訴及還押，另外2人則繼續獲准保釋。警方表示，去年7月29日拘捕3男1女涉嫌違反《香港國安法》，經調查及諮詢法律意見後，已暫控其中一人，其餘3人已獲無條件釋放。