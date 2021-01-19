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港聞二

外交部：將制裁美國人員及親屬

【明報專訊】美國國務院日前指香港警方逮捕50多名民主派人物，對包括人大常委譚耀宗等6名中港人員實施制裁。中國外交部發言人華春瑩昨日斥美方「公然插手香港事務」，提出反制，她除表明向美方「在涉港問題上表現惡劣、負有主要責任的美國行政部門官員、國會人員、非政府組織人員」採取制裁，今次更透露制裁擴至涉事者的「直系親屬」，但昨日未公布名單。

另制裁涉台問題美官

美國去年至今，已因反修例運動、訂立《港區國安法》、警方拘捕行動等原因實施數輪制裁，涉及最少35名中港官員，包括特首林鄭月娥。北京去年也採取反制，其中包括去年8月宣布制裁11名美國人，包括美國聯邦參議員盧比奧等。去年11月底，北京再制裁4名美國非政府組織人物。華春瑩昨在北京回應記者提問時，斥美國新一輪制裁中港官員及人士，是粗暴干涉中國內政和中國司法主權，中方強烈譴責，並決定反制。

華春瑩今次回應不止涉及美方人員，更提及向他們的「直系親屬實施對等制裁」。另外，北京亦不滿美國政府近期對台灣放寬外交限制，稱「鑑於美方錯誤行徑，中方已經決定對在台灣問題上表現惡劣的美方負責官員實施制裁 」。

港澳辦斥美制裁屬把戲

港澳辦及中聯辦昨亦分別回應美國新一輪制裁。港澳辦發言人稱「蓬佩奧的制裁把戲該收場了」，指美國國務卿離任前對華「實施所謂制裁，這一行徑再次粗暴干涉中國內政」，又說香港警方是依法拘捕涉嫌違反國安法的戴耀廷等人。發言人稱美方行動「暴露出他們看到自己精心培養的政治代理人一個接一個受到或即將受到法律嚴懲後無法掩飾的狂躁情緒」。

中聯辦發言人表示，「美國所謂制裁聲明盡是不堪一駁的謊言，充滿偏見和赤裸裸的雙標」，又稱美方多次上演「制裁鬧劇」。

人大常委譚耀宗在《紫荊專稿》撰文稱「何懼美國制裁！」他說，美國制裁會引起其一些生活上不便，但沒什麼大不了，因為他在美國無資產，亦不打算到美國。

相關字詞﹕譚耀宗 港區國安法 35+大搜捕 制裁

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