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8．31暴動案義務急救囚4年 官：須考慮群眾行為

【明報專訊】前年8月31日港島大型衝突，有7人被控於銅鑼灣一帶參與暴動，當中一名聲稱在現場任義務急救員的青年，早前被裁定暴動及無牌管有無線電訊器具罪成，昨在區域法院判刑。法官指出，雖然案中無證據顯示被告有使用暴力或擔當領導角色，但上訴庭案例表明，暴動罪量刑亦須考慮暴動群眾的行為，故判青年監禁4年及罰款5000元。

被告聞判冷靜 將上訴

被告為運輸工人陳佐豪（25歲）聞判後神情冷靜，據了解被告會就定罪上訴。控罪稱，陳佐豪2019年8月31日在記利佐治街1號一帶，連同其他人參與暴動，另於同日在百德新街22至36號外無牌管有一部對講機。

區院法官姚勳智判刑時先引述辯方求情及被告母親求情信，信中提及被告因患有過度活躍症，無法適應學校生活，早年輟學，此事令母親患上抑鬱症，故被告打工幫補家計。辯方求情稱，無證據顯示被告案發時使用暴力、煽動他人或持有攻擊性武器，參與度亦是過往暴動案中最低。

求情稱參與度低

官：現場人多威脅大

不過，姚官引用上訴庭案例指出，暴動罪的嚴重程度不單在於個人行為，而是犯案者參與的群體在案發現場所做的事。姚官稱，當晚銅鑼灣崇光百貨外的暴動現場約有300人，規模很大，示威者戴頭盔面罩，除有人手持長形物體，亦有人縱火、扔汽油彈及用激光筆照射警方，時長約半小時，場面甚具威脅。

穿防具有人助逃 不信急救說法

姚官表示，被告案發時身穿整套防具，有同伴襲警欲助他逃脫，難以接納他當時為急救員，惟考慮無證據顯示被告在是次暴動中擔當領導角色，以及事件中無嚴重人命傷亡，故決定以監禁4年半作暴動罪量刑起點，考慮被告的求情及承認大部分案情而節省法庭時間，決定減刑半年，判處監禁4年；另就無牌管有無線電對講機罪罰款5000元。

本案共7名被告，除首被告陳佐豪罪成外，其餘6人經審訊被裁定暴動罪名不成立，律政司早前已向第二至第五被告，即商人金君卿（34歲）、學生劉宇軒（23歲）、學生許智銳（22歲）及裝修工人陳子揚（41歲）的無罪裁決，以案件呈述方式提出上訴。

另外法庭昨日否決第六、七被告陳子揚（41歲）及鄒咏霖（25歲）的訟費申請。

【案件編號：DCCC 9/20】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕無牌管有無線電通訊器具罪 暴動罪審訊 銅鑼灣 8.31港島區衝突 反修例運動

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