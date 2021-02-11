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新一輪檢疫酒店 最平房價410元

【明報專訊】政府昨日公布新一輪供海外抵港者入住檢疫21天的指定酒店名單，4間原有酒店退出，另4間補上，數目維持36間，房間數目由1.2萬減至1萬，房價500元或以下的酒店由7間增至11間，較首輪增1200間房，而1000元以下房間佔83.5%。按政府資料，4間新增酒店之一、位於牛頭角的愛得甫酒店（IW Hotel）每晚房價410元，為名單上最便宜。

首輪4間退出 4間補上

政府月初發信邀請約2000間酒店申請為第二輪指定檢疫酒店，收到逾70間申請，政府揀選其中36間。新一輪指定酒店房間由2月20日至4月20日供應，4間退出的分別是頤庭酒店、奧華行旅．香港仔、奧斯酒店及帝樂文娜公館。

新增酒店之一的愛得甫酒店，為名單上房價最低的酒店，每晚410元。香港仔「奧華．時尚精品酒店．南岸」每晚房價500至2900元；同屬遠東發展旗下、位於荃灣的香港遠東絲麗酒店及位於油麻地的海景絲麗酒店，每晚房價同為480元，其中後者現為檢疫中心，供確診患者的密切接觸者入住。

27％房價不逾500元

公務員事務局長聶德權稱，預計從外地抵港人數會下降，因此新一輪指定酒店房間數目略減；而汲取首輪經驗，新一輪增加收費較低的酒店。他說，房價每晚500元或以下的酒店從7間增至11間，提供逾2800間房間，佔總數27%；1000元或以下的佔83.5%。按新名單，大部分酒店的房間維持首輪價格，部分單人房價略減約20至300元。

政府會為入住率不足五成的指定酒店包底，補貼額為房價七成或600元。聶德權稱首輪指定酒店平均入住率近六成，暫未計算政府包底金額。

飲食業促容許停供強積金

另外，稻苗學會表示，若晚市禁堂食持續至農曆新年，預計新春後將有大規模食肆結業潮，希望政府考慮於1月21日起放寬晚市堂食至晚上9時，並建議政府容許勞資雙方暫停強積金供款，為期6個月。

（疫情第四波）

相關字詞﹕稻苗學會 聶德權 指定酒店

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