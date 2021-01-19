鄰近強檢小區 小學停1/6學生回校

教局暫未考慮全港停課

據了解，教育局暫未考慮全港停課，仍按專家意見，若有師生染疫，個別學校停課。教育局重申，學校會繼續遵照局方及衛生防護中心的健康指引，做好防疫措施，保障學生安全，並作適當的在家學習安排。

距離油麻地強檢小區兩個街口、位於東莞街的中華基督教會灣仔堂基道小學，校長姚慧貞稱，小六上周二及三回校上課，周四起考試3天至昨日，原定今日輪到小五回校考試，惟因疫情嚴峻，學校鄰近小區，不少學生亦居於油尖旺，故暫停學生回校考試安排，小五轉為網上評估。她說新春假期將至，不想家長太混亂，會暫停回校安排至假期後。毗鄰的油蔴地天主教小學亦於校網貼告示，指因應區內疫情嚴重，小六面授課程延遲一周，並會因應實際情况作最新安排。

資助小學校長會名譽主席張勇邦說，倘疫情持續嚴峻，相信局方會視乎專家意見，再考慮六分之一學生回校的彈性安排，「學生返學途中，搭交通工具始終有風險」。津貼中學議會主席劉振鴻表示，學界防疫措施十分嚴謹，學校都以學生健康為首要考慮，局方雖容許學校彈性處理，但部分地區疫情嚴峻時，個別學校亦會自行叫停面授安排。

（疫情第四波）