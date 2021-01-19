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鄰近強檢小區 小學停1/6學生回校

【明報專訊】中小學仍停面授課堂，教育局上周一（11日）起容許每半天最多六分之一學生回校上課或考試，小學可安排上午，中學可上下午。全港新冠確診個案昨日急增107宗，有鄰近油麻地強制檢測小區的小學今日起暫停六分之一學生回校考慮安排，亦有小學宣布順延六分之一學生面授安排。

教局暫未考慮全港停課

據了解，教育局暫未考慮全港停課，仍按專家意見，若有師生染疫，個別學校停課。教育局重申，學校會繼續遵照局方及衛生防護中心的健康指引，做好防疫措施，保障學生安全，並作適當的在家學習安排。

距離油麻地強檢小區兩個街口、位於東莞街的中華基督教會灣仔堂基道小學，校長姚慧貞稱，小六上周二及三回校上課，周四起考試3天至昨日，原定今日輪到小五回校考試，惟因疫情嚴峻，學校鄰近小區，不少學生亦居於油尖旺，故暫停學生回校考試安排，小五轉為網上評估。她說新春假期將至，不想家長太混亂，會暫停回校安排至假期後。毗鄰的油蔴地天主教小學亦於校網貼告示，指因應區內疫情嚴重，小六面授課程延遲一周，並會因應實際情况作最新安排。

資助小學校長會名譽主席張勇邦說，倘疫情持續嚴峻，相信局方會視乎專家意見，再考慮六分之一學生回校的彈性安排，「學生返學途中，搭交通工具始終有風險」。津貼中學議會主席劉振鴻表示，學界防疫措施十分嚴謹，學校都以學生健康為首要考慮，局方雖容許學校彈性處理，但部分地區疫情嚴峻時，個別學校亦會自行叫停面授安排。

（疫情第四波）

相關字詞﹕教育局 小學 佐敦 新冠肺炎 油麻地 停課

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