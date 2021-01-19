中大研究：新冠患者腸道益菌少 易有長後遺

八成康復半年仍呼吸困難脫髮等

中大研究團隊指出，「長新冠」即康復者持續逾12周出現疲倦、記性差、失眠、呼吸困難及脫髮等。團隊本月跟進30名在去年2至4月住院的患者，八成康復半年後仍持續有上述後遺症，三分之一更有3種以上症狀。

另外，團隊去年2月至5月蒐集100名住院患者的糞便及血液樣本，並對比78名非患者樣本。根據總基因學及大數據分析，新冠患者的腸道微生態與非患者明顯不同，新冠病人缺乏3種調節免疫力的益菌，例如普拉梭菌及雙歧桿菌數量平均較常人低三至五成。上述兩菌與新冠肺炎嚴重程度有關，若腸道益菌愈多，愈少發炎。另一方面，新冠患者腸道壞菌亦較一般人多，例如活潑瘤胃球菌、扭鏈瘤胃球菌和擬桿菌。

研究顯示，新冠患者腸道失衡愈嚴重，病情愈差，亦會增加細胞因子風暴機率。患者身體沒病毒後30天，腸道益菌水平仍偏低，顯示康復者腸道失衡未改善，導致未能恢復自身免疫力，容易持續出現後遺症。有關研究結果已刊於國際期刊Gut。

補充腸道益菌有助紓緩病情

中大腸道微生物群研究中心副主任黃秀娟說，臨牀數據顯示補充腸道益菌有助紓緩病情及促進增加抗體，將研究讓患者服食微生態免疫力配方，改善腸道失衡，減少「長新冠」風險。

中大醫學院長陳家亮表示，市民不良飲食習慣，如經常吸收代糖、添加劑、非必要抗生素，會導致腸道失衡，提醒市民注重健康飲食及多做運動。

（疫情第四波）