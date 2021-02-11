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調ICU北區醫生染疫 病發前參加婚禮

【明報專訊】第四波新冠病毒疫情下，再有公立醫院醫生染疫，最新涉及北區醫院一名被派調到深切治療部（ICU）的內科醫生，他曾於本月5日為確診者插喉，10天後病發，其後兩日仍上班，前晚檢測後初步確診。他的妻子在該院任護士，她及兩名內科醫生須檢疫。據悉，該醫生曾於1月9日參加婚禮，同場有其他北區醫護。醫管局正調查院內曾接觸的病人及醫護數目。

醫管局總行政經理庾慧玲表示，北區醫院一名被調派到ICU的內科醫生初步確診，他在1月5日為一名確診者插喉，其間穿著全套保護裝備，10天後（15日）出現輕微不適，至兩日後仍上班，當晚因發燒及腹瀉到急症室求診。

該院暫有3人列密切接觸者，包括一名內科護士，據悉為醫生的妻子，以及兩名曾與醫生用膳的內科醫生，3人沒病徵，檢測陰性。消息指該醫生於1月9日出席婚禮，同場有其他北區的醫護，當時有戴口罩。

妻子護士兩醫生須檢疫

醫局料不是因接觸確診者感染

被問涉事醫生所住大廈有否確診者、接觸過多少名病人，庾慧玲稱仍在調查，她表示醫生在內科部門工作，故會照顧內科病人，當局正統計接觸過的病人及醫護數目，會安排檢測及醫學監察。對於醫生的感染途徑，她說醫生有穿著合適保護裝備，相信不是因為接觸確診病人而感染。病人均佩戴口罩，暫沒病人被列密切接觸者。

伊利沙伯醫院一名運作助理初步確診，該助理於1月16日喉嚨痛及咳嗽，翌日上班前到急症室求診，昨日初步確診，最後上班日為15日。該職員主要負責醫院外圍清潔，5名曾與其用膳的運作助理須檢疫。

另外，昨新增一名有長期病的86歲女患者離世，她在1月3日因發燒入住伊利沙伯醫院，其後確診，情况惡化，延至昨午離世，為本港第163名新冠病毒死者。

衛生署轄下的荃灣政府合署牙科診所一名文員初步確診，該文員最後當值日期為本月14日，住所被納入強制檢測範圍，首次檢測陰性，其後家屬確診，職員17日晚上有病徵，送院檢測陽性。

（疫情第四波）

相關字詞﹕北區醫院 新型冠狀病毒

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