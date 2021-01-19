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挪威調整指引 不建議絕症者接種 何栢良：死亡數屬正常範圍

【明報專訊】挪威藥品管理局（NOMA）昨晚回覆本報表示，33名長者接種BioNTech新冠病毒疫苗後死亡。另該局官員周一（18日）表示，沒證據顯示近期連串長者死亡跟其接種新冠疫苗有直接關連。當局會繼續推輝瑞/BioNTech疫苗計劃，但已調整指引，包括不建議罹患絕症、預期壽命較短者接種。港大專家何栢良分析當地長者背景死亡率後表示，目前出現死亡宗數屬正常範圍，未見出現疫苗不安全的信號，認為市民毋須擔心。

挪威藥品管理局醫療總監馬森（Steinar Madsen）周一向挪威廣播公司（NRK）表示，儘管出現接種疫苗後死亡的個案，但「不太擔心」疫苗安全問題，仍會推行接種計劃，因死者均是療養院舍病人，已調整接種疫苗的注意事項，若預期壽命非常短，或是患絕症，便應考慮不為他們打針。

澳洲衛生部次長墨菲（Brendan Murphy）周一稱，不清楚BioNTech疫苗與死亡是否直接相關，但挪威死者都「年紀大，很衰弱」，會向輝瑞和BioNTech索更多信息。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良昨早在商台《在晴朗的一天出發》表示，挪威過去3周約有4萬人打了新冠疫苗，當中29人離世，主要是80歲以上長者，若要看死亡是否與疫苗有關，就需比較同期接種和非接種人群的死亡率。他續稱，挪威人口約540萬，每年約4萬人死亡；當地80歲以上人口佔約4%，即約20萬人；以七成死者為80歲以上長者推算，3周正常死亡人數約300，以4萬名接種者全屬長者推算，3周累計約60人死亡都正常範圍內。

何：不見接種與死亡有因果關係

何續稱，全球50個國家批准用這疫苗，逾1000萬人接種了，涉不同年齡層，若疫苗與死亡有關，在統計學上易看得出，且不單會在挪威看到，目前看不見接種與死亡有因果關係，或現疫苗不安全信號，市民毋須擔心，若無接種疫苗可能感染後現重症，市民要考慮相關情况。

對於有報道指有BioNTech疫苗接種者現面癱，何栢良稱未見接種疫苗後面癱出現率有別，不能說接種某疫苗後面癱風險增加。

（疫情第四波）

相關字詞﹕新冠疫情 新型冠狀病毒肺炎 何栢良

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