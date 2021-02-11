「益多過險」 專家通過倡用BioNTech 挪威33人接種疫苗後亡 劉澤星：會索更多資料

委員會召集人劉澤星於會後稱，分析疫苗安全性、效能、生產質素、海外機構審核意見、疫苗上市後跟進等，12名專家委員一致通過建議食衛局向該疫苗批出緊急使用許可。

就挪威出現33宗接種後死亡個案，劉澤星說會向復星和挪威監管當局索取更多資料。就記者多次問及為何委員會在取得進一步資料前已下決定，他解釋委員會是整體去看，「將所有數據一起看，我們現在認為這疫苗對公眾得益多過風險而建議使用」。委員會成員許樹昌續稱，德國有80萬人接種後出現10宗死亡，亦會與德國當局取資料。

設臨牀事件評估委會 審核不良反應個案

就挪威當局建議有末期病患長者避免注射mRNA疫苗，香港會否有相類建議，劉澤星稱，哪類人需小心使用不在昨日討論，衛生署轄下有兩個不同的科學委員會研究。許樹昌則說，當挪威當局提供更多資料後「再決定哪類人適合接種、哪類人要等一等」。

劉澤星稱，「新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會」將會即時審核接種後不良反應個案，由大學醫學院和醫院管理局專科醫生代表擔任，包括傳染科、血液科、腦內科及免疫科等專家。他續稱，復星未來需持續提供疫苗臨牀數據、安全報告、每批疫苗品質證明等，委員會一旦發現接種的風險大於益處，或建議食衛局停用。但被問出現多少宗某種副作用就會建議停用，劉稱暫未設這基線。

BioNTech疫苗有效率在16歲以上人群為95%，劉說不同性別和年齡層未見顯著不同。

被問是否太急 梁子超：不能不斷拖

就接種後出現嚴重敏感反應，劉澤星指發生率約100萬分之1.1。面癱方面，許樹昌稱背景發生率（在無接種疫苗下）是每10萬人有一宗，除了個別地方，多個地方均無發現接種後面癱發生率增加，非一致的觀察。劉說，及早用類固醇有效治療面癱，會提議當局留意，接種者如出現這情况需及早求醫。

至於在取得死亡數據前便通過建議是否太急，呼吸系統科專科醫生梁子超認同不能不斷拖，憂影響疫苗付運到港日期，稍後可再檢視相關數據。他指若疫苗令末期病長者病情惡化，應如挪威一樣不安排絕症者接種。

許樹昌：疫苗下月底到港 食衛局：料2月接種

公務員事務局長聶德權曾稱最快農曆新年後可開始打針，許樹昌昨稱首批mRNA疫苗2月底到港，是否代表會延遲接種計劃？食衛局發新聞稿稱局長會盡快就批准認可疫苗作緊急使用作出決定。該局回覆本報表示估計可在2月開始接種計劃，目標是今年內為大部分市民接種。

明報記者

（疫情第四波）