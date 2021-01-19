柴灣曉峰樓5戶10確診 疑垂直向下傳播 同門號撤下不撤上

逾八成單位已售

法團委員：難阻業主改渠管

峰華邨有兩幢樓，包括曉峰樓及秀峰樓，1991年入伙，屬Y4型。據房委會資料，峰華邨共1150個單位，屬租置屋邨。截至去年6月底，峰華邨有191個單位未售，即約83%單位已售。

居於曉峰樓1813室的李婆婆不用撤離，她表示「好驚」大廈渠管有問題，其單位渠管沒改裝，平日會以膠蓋封住出水位，並倒漂白水消毒。她說廁所部分渠管延伸至廚房，該處有一扇門隔開，因擔心有病毒散出，近日以膠紙封住門邊。峰華邨業主立案法團委員胡女士居住33樓，並非13室，她說已出售單位的業主「（渠管）鍾意點改咪點改」，情况無法避免。

港大微生物學系講座教授袁國勇昨到曉峰樓視察後表示，3個有人確診的13室中，1213室住戶最早病發，有4人確診；對下兩單位住戶之後相繼出現病徵，各有兩人染疫。他說病毒「垂直向下發展」，加上強制檢測未驗出其他13室住戶確診，故先撤離1213室以下住戶，1313至3413室住戶要在本月21日和28日再做檢測。

兩單位坐廁曾切斷反虹吸管

袁國勇：或有缺口 經牆罅傳播

專家到其中兩個確診戶視察，環保署首席環境主任梁啟明稱，兩單位坐廁曾改動，切斷原有的反虹吸管，但喉管藏於牆身，未能看到接駁情况，當局會繼續跟進13室喉管。

袁國勇解釋，病毒似由上至下、經糞渠缺口傳播，不排除喉管切割位未封好，病毒經牆罅傳播。他說溫度低過15℃、濕度低於40%時，病毒於空氣存活時間較長。他認為大廈樓齡接近30年，大部分單位已出售，維修事宜是業主責任，「喉管不理想是意料中事」。

被問及為何1213室以上單位毋須檢 疫，袁國勇說住戶早前已檢測一次，「成為傳播者的機會低好多」，但有關住戶必須再驗病毒，「全部捉入去檢疫中心，都幾擾民，對他們來說未必是好」。

此外，另外兩個確診戶為1215和509室，袁國勇指1215室與1213室居民共用升降機，不排除透過接觸按鈕傳播；而509室住戶感染途徑未明，相信經間接接觸傳播的機率較大。

呼吸系統科專科醫生梁子超稱，同坐向上層單位亦有感染風險，加上病毒有潛伏期，不排除上層已有人染疫，較穩妥是安排所有共用同一糞渠的住戶檢疫。

（疫情第四波）