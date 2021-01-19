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柴灣曉峰樓5戶10確診 疑垂直向下傳播 同門號撤下不撤上

【明報專訊】早前納入強制檢測的柴灣峰華邨曉峰樓疑出現垂直向下傳播新型冠狀病毒，累計5戶共10人確診，位於12、11和9樓的3個單位均屬13室，其中兩個已經專家視察的單位坐廁曾改動，反虹吸管被切斷。港大專家袁國勇稱不排除喉管切斷後未封好，病毒經牆罅傳播。大廈1213室以下的13室住戶須檢疫，1313至3413室的住戶則須於本月21日和28日再做檢測。袁國勇認為決定是謹慎及不太擾民，若有其他住戶確診，不排除改變策略。

逾八成單位已售

法團委員：難阻業主改渠管

峰華邨有兩幢樓，包括曉峰樓及秀峰樓，1991年入伙，屬Y4型。據房委會資料，峰華邨共1150個單位，屬租置屋邨。截至去年6月底，峰華邨有191個單位未售，即約83%單位已售。

居於曉峰樓1813室的李婆婆不用撤離，她表示「好驚」大廈渠管有問題，其單位渠管沒改裝，平日會以膠蓋封住出水位，並倒漂白水消毒。她說廁所部分渠管延伸至廚房，該處有一扇門隔開，因擔心有病毒散出，近日以膠紙封住門邊。峰華邨業主立案法團委員胡女士居住33樓，並非13室，她說已出售單位的業主「（渠管）鍾意點改咪點改」，情况無法避免。

港大微生物學系講座教授袁國勇昨到曉峰樓視察後表示，3個有人確診的13室中，1213室住戶最早病發，有4人確診；對下兩單位住戶之後相繼出現病徵，各有兩人染疫。他說病毒「垂直向下發展」，加上強制檢測未驗出其他13室住戶確診，故先撤離1213室以下住戶，1313至3413室住戶要在本月21日和28日再做檢測。

兩單位坐廁曾切斷反虹吸管

袁國勇：或有缺口 經牆罅傳播

專家到其中兩個確診戶視察，環保署首席環境主任梁啟明稱，兩單位坐廁曾改動，切斷原有的反虹吸管，但喉管藏於牆身，未能看到接駁情况，當局會繼續跟進13室喉管。

袁國勇解釋，病毒似由上至下、經糞渠缺口傳播，不排除喉管切割位未封好，病毒經牆罅傳播。他說溫度低過15℃、濕度低於40%時，病毒於空氣存活時間較長。他認為大廈樓齡接近30年，大部分單位已出售，維修事宜是業主責任，「喉管不理想是意料中事」。

被問及為何1213室以上單位毋須檢 疫，袁國勇說住戶早前已檢測一次，「成為傳播者的機會低好多」，但有關住戶必須再驗病毒，「全部捉入去檢疫中心，都幾擾民，對他們來說未必是好」。

此外，另外兩個確診戶為1215和509室，袁國勇指1215室與1213室居民共用升降機，不排除透過接觸按鈕傳播；而509室住戶感染途徑未明，相信經間接接觸傳播的機率較大。

呼吸系統科專科醫生梁子超稱，同坐向上層單位亦有感染風險，加上病毒有潛伏期，不排除上層已有人染疫，較穩妥是安排所有共用同一糞渠的住戶檢疫。

（疫情第四波）

相關字詞﹕強制檢測 袁國勇 新型冠狀病毒

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