深水埗個案僅次油尖旺 政府考慮多區唐樓區強檢

欽州街院舍75歲檢疫老翁走失

深水埗區過去兩周確診個案分佈多處，包括公屋、私樓、唐樓、安老院等，其中距離深水埗港鐵站3分鐘步程內，6幢大廈共有9宗確診，分別位於欽州街、大南街、汝州街、南昌街及福華街。另外，警方接獲深水埗欽州街1至9號的院舍報案，指一名75歲男院友上周三下午約3時離開後失蹤。衛生防護中心周日公布位於上址的溫暖護老院（欽州街）有院友確診，該院舍院友及人員須檢疫。

醫學會倡舊樓一人確診全幢強檢

緊隨油尖旺與深水埗之後，九龍城於過去逾兩周（上月30日至1月16日）累計有72宗確診。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷昨在港台《千禧年代》表示，政府應考慮為深水埗、土瓜灣及觀塘等舊樓地區篩檢，未雨綢繆，例如有一戶或一人確診的舊樓須強制檢測。

深水埗區議會主席楊彧表示，近期深水埗確診個案較分散，未如油麻地般集中，但深水埗與油麻地一樣，樓宇較舊，亦較多南亞裔人居住，為防患未然，希望政府可針對出現確診及有爆發風險的舊樓，安排居民檢測。他又說，昨午楓樹街遊樂場突然架設帳篷設立檢測站，未知原因。

另外，衛生防護中心健康促進處主任何理明稱，少數族裔有很多家庭聚會，例如分享食物、飲酒及交談，且居住環境擠迫，部分與鄰居共用設施，需加強宣傳。他又說，近日油尖旺有大量確診，啟德個案追蹤辦公室人員最初因語言不通，追蹤工作不太暢順，已邀基督教聯合那打素社康服務在剛過去的周末起協助與尼泊爾等南亞裔患者溝通。

（疫情第四波）