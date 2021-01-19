確診急反彈再破百 六成油麻地外 油麻地5確診者失聯 醫生：社區隱形傳播鏈很多

42源頭不明 50初確

失聯者電話有誤 警追尋

本港昨增107宗確診，102宗屬本地感染，42宗屬源頭不明，為自上月19日以來單日最多，另約有50宗初步確診。昨有55宗確診經臨時檢測中心找到，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱有28宗來自油麻地區社區中心或流動檢測站，仍未聯絡上其中5人，主要因為他們留下的電話號碼有誤，但有身分證等資料，已交警方協助尋找。對於確診數字反彈，她相信與油麻地一帶爆發有關。

張竹君說，本月4日至昨日共有661宗本地個案，約160人住油麻地，120人在強制檢測小區，九龍城、元朗、深水埗亦較多個案，近期逾四分之一患者為南亞裔人，絕大部分是尼泊爾裔。她提醒其他區的市民都要小心。

油麻地小區增23宗 多7廈強檢

據衛生防護中心昨晚公布的資料，油麻地昨多39人確診，當中23人在強制檢測小區內。小區多7幢大廈須強制檢測，包括上海街184至186號、上海街170至174號、新填地街16至18號、炮台街28至34號、廟街230至236號、廟街161至163號及廣東道542至544號。

據本報統計，12月28日起油麻地累計64幢大廈有人確診，共155人，其中42幢出現確診的大廈在強制檢測小區內；其餘22幢大廈在小區附近，共38人確診，本月內碧街15號、19號、21號、23號、25號及27號先後有人確診。

曾祈殷：最理想全油尖旺強檢

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷在港台《千禧年代》表示，最理想是油尖旺所有居民及商戶強制檢測，以釐清區內疫情嚴重性；他呼籲市民避免到該區。他建議政府安排強制檢測大廈居民再驗，並延長流動檢測站的服務時間。港大感染及傳染病中心總監何栢良在同一節目稱，油尖旺指定檢測區已成「傳播黑點」，確診愈來愈多，應盡快強制該小區所有居民檢測，因為該區多舊唐樓；他推算檢測陽性比例或高達1%，相信傳播正活躍，如措施繼續落後，附近地方亦可受影響。

被問到會否擴大油麻地檢測範圍、要求油尖旺區所有居民與商戶檢測，張竹君僅稱政府會考慮一切可行措施。本報統計，在政府1月15日要求首批油麻地大廈強制檢測前，相關大廈已有54人確診，張竹君沒回應是否當初反應慢。

九龍區醫院受壓

醫局籲無病徵者勿赴急症檢測

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，疫情有明確反彈警號，不止油尖旺區爆疫，也擴散社區，有很多隱形傳播鏈，疫情隨時可在未來一兩周內急速惡化，甚至幾何級數上升，呼籲市民收拾心情並減少聚會。他說油麻地小區外亦有確診，建議政府盡快擴展強制檢測小區範圍，盡快找出潛在個案，「最緊要快」。

因應油麻地及佐敦一帶爆疫，醫管局總行政總理庾慧玲稱局方高度戒備，九龍區醫院面對重大服務需求壓力，尤其伊利沙伯醫院和廣華醫院，呼籲油尖旺區無病徵者避免到急症室檢測，宜到社區檢測站檢測或到普通科門診取樣本收集包，輕徵病徵者可到普通科門診或向私家醫生求診。她說該區醫院較爆滿，病人可能會被安排至其他聯網醫院。

昨有53名患者涉工作場所或家庭群組，有家庭8人確診。中九龍幹線中段隧道工程及將軍澳藍田隧道地盤群組各多一名密切接觸者確診。

明報記者

（疫情第四波）

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