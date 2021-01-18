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2021年1月18日星期一
港聞二
80初確多油麻地驗出 疫擴小區外 當區累計近百確診 梁子超：急速反彈信號
明愛護士初確 居油麻地強檢大廈
「專家仍認同長者首批接種」 林正財：邊隻疫苗來到就打
挪威增6長者打輝瑞後亡 以色列13人接種後面癱
保就業完結 失業率勢見16年新高 料逾6.4% 學者：仍未完全反映第四波疫情
中小企倡擔保貸款加碼 「好過派錢出糧」
餐飲業：歲晚不放寬措施 3000食肆恐結業
18公院3年變智慧醫院 下季AI睇肺片分流
反修例被指泄病人資料 醫局IT主管稱揑造
遭偷貓終尋回 主人緊抱：日後更珍惜
九成高中生不信政府 學者：關係已爛 指年輕人被視為「要解決的問題」 倡設平台共建社區
社會問題推卸教育界 錢大康斥不負責任
未來落成公屋 逾半細單位 較之前41％大增 房委成員憂綠置居滯銷成常態
羅致光：兩元乘車 未來或變3元
水警海關反走私 檢740萬元貨拘兩男
三色桶當垃圾桶 一半廢物不能回收 環保署檢討成效 回收桶垃圾桶分開擺減誤投
屯門環保園廢膠廠料農曆新年投產
港創家用吞嚥電刺激儀 患者可每日訓練 言語治療師指導後才出租 月租數百元
裝心臟起搏器者或不適用
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【Emily】對樓市無信心 李卓人賣樓寧願租
【Emily】梁美芬主教山打乒乓 倡學內地保育
【Emily】大學生製動畫鼓勵抗疫 由網課「悶局」講起……
【Emily】海天客運碼頭全用「無人拖車」
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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