港聞

港聞二

港創家用吞嚥電刺激儀 患者可每日訓練 言語治療師指導後才出租 月租數百元

【明報專訊】上星期報道有本地初創公司研發出「即食原貌軟餐」等，協助吞嚥困難人士尋回進食的樂趣。其實，有些訓練可能幫到吞嚥困難人士，其中「吞嚥肌肉電刺激」就是常用療法。有港商伙拍美國公司，研發出全球第一部手提的吞嚥肌肉電刺激儀，出租給吞嚥困難人士，讓他們可以每日在家練習，希望有助加快復元。

明報記者 薛偉傑

攝影 黃志東

專門代理外國醫療復康產品的翹弦有限公司（GSBE Company Limited），董事總經理何健輝表示，美國言語治療師Teresa Biber LoMonte在1999年研究出一種稱為The Biber Protocol的吞嚥肌肉電刺激療法，以訓練有吞嚥困難的人，協助他們恢復或改善吞嚥能力，這種技術獲得專利。但本地一直沒有機構引入這種訓練方法和儀器，時至2014年，公司邀請Teresa Biber LoMonte來港培訓言語治療師，才將The Biber Protocol引入香港，協助本地吞嚥困難人士。

伙美國言語治療師合作開發

由2014年至2020年底，公司和Teresa Biber LoMonte合作，本地有超過400名言語治療師完成Biber Protocol吞嚥電療法培訓，可以為吞嚥困難人士提供電刺激訓練。

何健輝稱，他父親因為鼻咽癌逝世，去世前好一段時間有嚴重吞嚥困難，無法進食，只能靠插喉來給養。雖然過去幾年陸續培訓數百名本地言語治療師，但何健輝認為最大樽頸是，言語治療師為每名吞嚥困難人士提供服務的頻率始終有限。

Biber Protocol吞嚥電療法臨牀講師、言語治療師林詩娟表示，言語治療師提供The Biber Protocol電刺激訓練收費一般每次由數百至1000元不等；若要上門服務，每次收費就要1000多元。由於費用關係和言語治療師時間有限，大部分吞嚥困難人士每周只能接受一兩次電刺激訓練。

何健輝表示，以往曾有不少吞嚥困難人士或家屬詢問，可否租Biber Protocol電刺激訓練儀器回家使用，但儀器相當大型，售價非常貴，亦不是設計給一般人操作。因此，公司和Teresa Biber LoMonte在2018年合作開發一款新電刺激訓練儀BiberPLUS+，特點包括成本比以往大型儀器低一截；體積小至可以手提，只需兩枚AA電池就能夠開動；其設計大幅簡化，已經內置常用模式和參數等。

兩枚AA電池開動 設計大幅簡化

何健輝續稱，用了兩年物色合適代工廠，找到一家英國工廠代工，去年10月底量產。首批BiberPLUS+在去年底運到香港，香港成為全世界最先推出手提吞嚥肌肉電刺激儀器的地區。不過，他指出，公司只將BiberPLUS+賣給醫院及具備Biber Protocol吞嚥電療法資格的言語治療師，吞嚥困難人士需先諮詢合資格言語治療師，再透過治療師來租用。因為要確保吞嚥困難人士適合使用這種療法，以及他們經過合資格言語治療師指導，知道如何使用BiberPLUS+。

至於每部BiberPLUS+租金是每月數百元，通常以3個月為期，期滿後吞嚥困難人士可以選擇是否續租。何健輝表示，不太想將儀器賣斷給吞嚥困難人士，是希望他們經過一段時間的電刺激訓練後，吞嚥能力能夠恢復正常，毋須長期倚賴儀器。除非有吞嚥困難人士確實有需要長期甚或終生使用，屆時雙方再商討。

今年出口到台灣菲律賓

林詩娟表示，吞嚥困難人士現在可以每日用BiberPLUS+進行3次電刺激訓練，可以一面進食、一面使用，相信會有助他們的肌肉協調能力加快改善。

何健輝表示，繼香港之後，公司在去年底運了一批BiberPLUS+到泰國，用來訓練當地的言語治療師。今年稍後時間，會出口到台灣和菲律賓，而英國亦可能在第二季開始發售。

相關字詞﹕創科線

上 / 下一篇新聞

80初確多油麻地驗出 疫擴小區外 當區累計近百確診 梁子超：急速反彈信號
80初確多油麻地驗出 疫擴小區外 當區累計近百確診 梁子超：急速反彈信號
明愛護士初確 居油麻地強檢大廈
明愛護士初確 居油麻地強檢大廈
「專家仍認同長者首批接種」 林正財：邊隻疫苗來到就打
「專家仍認同長者首批接種」 林正財：邊隻疫苗來到就打
挪威增6長者打輝瑞後亡 以色列13人接種後面癱
挪威增6長者打輝瑞後亡 以色列13人接種後面癱
保就業完結 失業率勢見16年新高 料逾6.4% 學者：仍未完全反映第四波疫情
保就業完結 失業率勢見16年新高 料逾6.4% 學者：仍未完全反映第四波疫情
中小企倡擔保貸款加碼 「好過派錢出糧」
中小企倡擔保貸款加碼 「好過派錢出糧」
餐飲業：歲晚不放寬措施 3000食肆恐結業
餐飲業：歲晚不放寬措施 3000食肆恐結業
18公院3年變智慧醫院 下季AI睇肺片分流
18公院3年變智慧醫院 下季AI睇肺片分流
反修例被指泄病人資料 醫局IT主管稱揑造
反修例被指泄病人資料 醫局IT主管稱揑造
遭偷貓終尋回 主人緊抱：日後更珍惜
遭偷貓終尋回 主人緊抱：日後更珍惜
九成高中生不信政府 學者：關係已爛 指年輕人被視為「要解決的問題」 倡設平台共建社區
九成高中生不信政府 學者：關係已爛 指年輕人被視為「要解決的問題」 倡設平台共建社區
社會問題推卸教育界 錢大康斥不負責任
社會問題推卸教育界 錢大康斥不負責任
未來落成公屋 逾半細單位 較之前41％大增 房委成員憂綠置居滯銷成常態
未來落成公屋 逾半細單位 較之前41％大增 房委成員憂綠置居滯銷成常態
羅致光：兩元乘車 未來或變3元
羅致光：兩元乘車 未來或變3元
水警海關反走私 檢740萬元貨拘兩男
水警海關反走私 檢740萬元貨拘兩男
三色桶當垃圾桶 一半廢物不能回收 環保署檢討成效 回收桶垃圾桶分開擺減誤投
三色桶當垃圾桶 一半廢物不能回收 環保署檢討成效 回收桶垃圾桶分開擺減誤投
屯門環保園廢膠廠料農曆新年投產
屯門環保園廢膠廠料農曆新年投產
裝心臟起搏器者或不適用
裝心臟起搏器者或不適用
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】上月總辭 10記者加入「眾新聞」 原班有線中國組報道 網媒再續
【Emily】上月總辭 10記者加入「眾新聞」 原班有線中國組報道 網媒再續
【Emily】對樓市無信心 李卓人賣樓寧願租
【Emily】對樓市無信心 李卓人賣樓寧願租
【Emily】梁美芬主教山打乒乓 倡學內地保育
【Emily】梁美芬主教山打乒乓 倡學內地保育
【Emily】大學生製動畫鼓勵抗疫 由網課「悶局」講起……
【Emily】大學生製動畫鼓勵抗疫 由網課「悶局」講起……
【Emily】海天客運碼頭全用「無人拖車」
【Emily】海天客運碼頭全用「無人拖車」