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三色桶當垃圾桶 一半廢物不能回收 環保署檢討成效 回收桶垃圾桶分開擺減誤投

【明報專訊】香港路邊三色回收桶的回收率一直偏低，申訴專員公署早前宣布主動調查三色桶的管理工作。負責收集逾2000組三色回收桶物料的承辦商碧瑤綠色集團主席吳永康表示，市民放入三色桶的物料中，約一半是不能分類的「垃圾」，反映市民回收意識仍薄弱，「將三色桶當垃圾桶用」。他說，自環保署去年10月起接手管理全港路邊三色桶，正配合該署檢討及改善回收成效，包括將垃圾桶和回收桶「分家」、增加回收廢塑膠容量，以及分析回收數據，將三色桶放在較多人流的地點等，希望增加回收量。

明報記者 馬耀森

碧瑤再中標 回收2700三色桶

本港路邊三色桶遍佈大街小巷及屋苑，過去由食環署管理，碧瑤於2014年投得該署合約，負責收集2000多組回收桶的物料，但回收率一直偏低。去年10月，路邊三色桶由環保署「接管」，碧瑤再投得香港及離島、九龍、新界東、新界西合共4份合約，收集約2700組三色回收桶內的物料。該集團主席吳永康接受本報訪問時稱，由於回收桶無上鎖，三色桶回收的物料大多缺乏經濟價值，約三分一是塑膠，約兩成是金屬，餘下約一半是垃圾。

因應投得項目，碧瑤於粉嶺軍地一幅約3萬平方呎土地建廠，設輸送帶及聘請工人分揀三色桶的回收物料及打包，並建立車隊走遍全港，將三色桶內的回收物料運到回收廠處理，吳永康強調有用的物料不會被送到堆填區。

指垃圾徵費告吹

料影響廢膠廠回收量

吳表示，本港近年各種主要回收物料的回收率均有下降趨勢，若要令回收率重回升軌，必須有政策配合，否則事倍功半。對於垃圾徵費法案腹死胎中，他形容令他失去預算，「有收費，市民要購買垃圾袋，體積大的垃圾一定會分出來；無咗徵費，分類意欲即時大減」，他預計今年初啟用的廢塑膠回收廠，初期回收量無可避免有影響（見另稿）。

吳永康透露，正在物色土地興建另一間回收場，設自動化分揀設施，更仔細分類回收物料，進一步提升回收量，希望為現時斷斷續續的回收鏈填補「虛位」，建立大型回收網絡。對於碧瑤近年投得政府的回收項目急增，他不認同業界所指的壟斷市場，只稱希望「做大個餅」，他表示樂意向參與「中央收膠」的承辦商收購廢膠，「不希望因惡性競爭而影響回收量」。

環保署表示，該署於去年10月1日從食環署接手三色回收桶的管理工作，原有回收桶會繼續使用，但會微調改進。發言人表示，原與回收桶直接相連的垃圾桶箱已改為收集回收物料，以增加膠樽收集容量，並減低市民把垃圾誤投回收桶的可能；回收桶與垃圾桶會稍為分開擺放，以助提升路邊回收桶回收物的數量和潔淨程度等。環保署會檢視回收桶使用情况，並適當調整回收桶的分佈及收集次數，以提升回收效率。

（城市保育）

相關字詞﹕碧瑤集團 三色回收桶

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