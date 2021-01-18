港聞

港聞二

未來落成公屋 逾半細單位 較之前41％大增 房委成員憂綠置居滯銷成常態

【明報專訊】近年私人住宅和公屋單位的面積均愈趨細小。本報按房委會數據比較，發現未來5年興建的甲類（1至2人）及乙類（2至3人）的細單位，佔整體公屋落成量52%，較過去5年佔41%有明顯升幅，其中乙類單位增幅最高；面積較大的丙類（3至4人）及丁類（4至5人）落成量則下跌。有房委會委員關注，新落成甲類單位面積較以往更細，形容是倒退；亦有委員關注，綠置居由公屋轉變而成，倘細單位愈多，滯銷問題恐成常態。

明報記者 黃俊鋒

房會：一兩人申請者 佔整體逾半

房委會稱，現時公屋輪候冊1至2人一般申請者佔整體約半，與全港家庭住戶平均人數逐漸下降趨勢脗合，房委會規劃興建公屋單位大小組合時，會參考各類申請者家庭人數分布，以及考慮地盤環境，達至地盡其用；又稱不時檢視新建公屋單位類型比例，盡量切合申請者需要。

房委會現時新建公營房屋均採「構件式單位設計」，主要提供甲、乙、丙及丁4類單位，其中甲類室內樓面面積（下同）約14平方米，供1至2人居住；乙類約21平方米，供2至3人；丙及丁類分別約31及35平方米，供3至4人及4至5人家庭。至於面積最大、供5人或以上居住的戊類單位，近年房委會絕少興建。根據現行公屋單位編配標準，人均室內面積不得小於7平方米。

根據房委會資料，過去5年共6.67萬個公屋單位落成，以丙類佔最多，達37%，連同丁類共佔整體近六成，甲、乙類細單位則佔約四成。不過，未來5年落成的6.71萬個單位中，甲、乙類共佔52%，其中乙類佔37%，較5年前明顯上升，增近9000個單位；丙及丁類則減少至整體48%（見圖）。

不建大單位 招國偉：大戶難上樓

房委會委員招國偉表示，由於本港出現「少子化」現象，近年公屋細單位數目上升，但亦導致一些五六人的大家庭難獲配新單位，只能輪候現有屋邨回收單位，增加輪候時間。他關注，若細單位不斷增加，未來若轉為綠置居，有可能再滯銷，甚至成為常態，建議房委會為綠置居申請者設計合適及特定的單位。

房委會資助房屋小組主席黃碧如表示，近年一兩人家庭申請者增多，包括離婚個案增加，普遍家庭亦只有一兩個仔女，故要配合申請趨勢；加上近年公屋地盤不少屬「三尖八角」，為配合地形無可避免要犧牲大單位數目。但她稱，近年公屋戶人均面積有所改善。按房委會去年數據，公屋戶人均居住面積為13.4平方米。

尹兆堅：細單位較昔細 是倒退

房委會委員尹兆堅認為，近年新建甲類單位室內面積僅14平方米，較以往16至18.5平方米大幅倒退，反映房委會目前在土地不足下「限米煮限飯」犧牲單位面積，亦是香港作為國際城市的恥辱，亦會導致未來綠置居出現「奇怪」情况，因細單位增加下只能吸引小家庭或等待上樓的申請者選購，形容「市場太窄」。

立法會房屋事務委員會副主席柯創盛認為，房委會增細單位是要回應非長者一人申請者的訴求，建議房委會考慮開放上期滯銷的綠置居細單位予「配額及計分制」的非長者一人申請者選購，以免浪費公屋資源。

上 / 下一篇新聞

80初確多油麻地驗出 疫擴小區外 當區累計近百確診 梁子超：急速反彈信號
80初確多油麻地驗出 疫擴小區外 當區累計近百確診 梁子超：急速反彈信號
明愛護士初確 居油麻地強檢大廈
明愛護士初確 居油麻地強檢大廈
「專家仍認同長者首批接種」 林正財：邊隻疫苗來到就打
「專家仍認同長者首批接種」 林正財：邊隻疫苗來到就打
挪威增6長者打輝瑞後亡 以色列13人接種後面癱
挪威增6長者打輝瑞後亡 以色列13人接種後面癱
保就業完結 失業率勢見16年新高 料逾6.4% 學者：仍未完全反映第四波疫情
保就業完結 失業率勢見16年新高 料逾6.4% 學者：仍未完全反映第四波疫情
中小企倡擔保貸款加碼 「好過派錢出糧」
中小企倡擔保貸款加碼 「好過派錢出糧」
餐飲業：歲晚不放寬措施 3000食肆恐結業
餐飲業：歲晚不放寬措施 3000食肆恐結業
18公院3年變智慧醫院 下季AI睇肺片分流
18公院3年變智慧醫院 下季AI睇肺片分流
反修例被指泄病人資料 醫局IT主管稱揑造
反修例被指泄病人資料 醫局IT主管稱揑造
遭偷貓終尋回 主人緊抱：日後更珍惜
遭偷貓終尋回 主人緊抱：日後更珍惜
九成高中生不信政府 學者：關係已爛 指年輕人被視為「要解決的問題」 倡設平台共建社區
九成高中生不信政府 學者：關係已爛 指年輕人被視為「要解決的問題」 倡設平台共建社區
社會問題推卸教育界 錢大康斥不負責任
社會問題推卸教育界 錢大康斥不負責任
羅致光：兩元乘車 未來或變3元
羅致光：兩元乘車 未來或變3元
水警海關反走私 檢740萬元貨拘兩男
水警海關反走私 檢740萬元貨拘兩男
三色桶當垃圾桶 一半廢物不能回收 環保署檢討成效 回收桶垃圾桶分開擺減誤投
三色桶當垃圾桶 一半廢物不能回收 環保署檢討成效 回收桶垃圾桶分開擺減誤投
屯門環保園廢膠廠料農曆新年投產
屯門環保園廢膠廠料農曆新年投產
港創家用吞嚥電刺激儀 患者可每日訓練 言語治療師指導後才出租 月租數百元
港創家用吞嚥電刺激儀 患者可每日訓練 言語治療師指導後才出租 月租數百元
裝心臟起搏器者或不適用
裝心臟起搏器者或不適用
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】上月總辭 10記者加入「眾新聞」 原班有線中國組報道 網媒再續
【Emily】上月總辭 10記者加入「眾新聞」 原班有線中國組報道 網媒再續
【Emily】對樓市無信心 李卓人賣樓寧願租
【Emily】對樓市無信心 李卓人賣樓寧願租
【Emily】梁美芬主教山打乒乓 倡學內地保育
【Emily】梁美芬主教山打乒乓 倡學內地保育
【Emily】大學生製動畫鼓勵抗疫 由網課「悶局」講起……
【Emily】大學生製動畫鼓勵抗疫 由網課「悶局」講起……
【Emily】海天客運碼頭全用「無人拖車」
【Emily】海天客運碼頭全用「無人拖車」