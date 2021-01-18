未來落成公屋 逾半細單位 較之前41％大增 房委成員憂綠置居滯銷成常態

明報記者 黃俊鋒

房會：一兩人申請者 佔整體逾半

房委會稱，現時公屋輪候冊1至2人一般申請者佔整體約半，與全港家庭住戶平均人數逐漸下降趨勢脗合，房委會規劃興建公屋單位大小組合時，會參考各類申請者家庭人數分布，以及考慮地盤環境，達至地盡其用；又稱不時檢視新建公屋單位類型比例，盡量切合申請者需要。

房委會現時新建公營房屋均採「構件式單位設計」，主要提供甲、乙、丙及丁4類單位，其中甲類室內樓面面積（下同）約14平方米，供1至2人居住；乙類約21平方米，供2至3人；丙及丁類分別約31及35平方米，供3至4人及4至5人家庭。至於面積最大、供5人或以上居住的戊類單位，近年房委會絕少興建。根據現行公屋單位編配標準，人均室內面積不得小於7平方米。

根據房委會資料，過去5年共6.67萬個公屋單位落成，以丙類佔最多，達37%，連同丁類共佔整體近六成，甲、乙類細單位則佔約四成。不過，未來5年落成的6.71萬個單位中，甲、乙類共佔52%，其中乙類佔37%，較5年前明顯上升，增近9000個單位；丙及丁類則減少至整體48%（見圖）。

不建大單位 招國偉：大戶難上樓

房委會委員招國偉表示，由於本港出現「少子化」現象，近年公屋細單位數目上升，但亦導致一些五六人的大家庭難獲配新單位，只能輪候現有屋邨回收單位，增加輪候時間。他關注，若細單位不斷增加，未來若轉為綠置居，有可能再滯銷，甚至成為常態，建議房委會為綠置居申請者設計合適及特定的單位。

房委會資助房屋小組主席黃碧如表示，近年一兩人家庭申請者增多，包括離婚個案增加，普遍家庭亦只有一兩個仔女，故要配合申請趨勢；加上近年公屋地盤不少屬「三尖八角」，為配合地形無可避免要犧牲大單位數目。但她稱，近年公屋戶人均面積有所改善。按房委會去年數據，公屋戶人均居住面積為13.4平方米。

尹兆堅：細單位較昔細 是倒退

房委會委員尹兆堅認為，近年新建甲類單位室內面積僅14平方米，較以往16至18.5平方米大幅倒退，反映房委會目前在土地不足下「限米煮限飯」犧牲單位面積，亦是香港作為國際城市的恥辱，亦會導致未來綠置居出現「奇怪」情况，因細單位增加下只能吸引小家庭或等待上樓的申請者選購，形容「市場太窄」。

立法會房屋事務委員會副主席柯創盛認為，房委會增細單位是要回應非長者一人申請者的訴求，建議房委會考慮開放上期滯銷的綠置居細單位予「配額及計分制」的非長者一人申請者選購，以免浪費公屋資源。