社會問題推卸教育界 錢大康斥不負責任

錢大康昨在商台節目《政好星期天》表示，本港在政治事件後缺乏溝通，在家庭或朋友之間，人們或指摘對方「你是黃我是藍，無偈傾」。他認為社會需嘗試對話以找出矛盾所在，就算沒有解決方案亦能讓大家了解問題。他提及外國例子，包括法國政府因應黃背心運動與民對話，惟「香港完全無溝通，好像怕溝通」。

絕不同意「放棄這代年輕人」

錢稱，絕不同意有人提出要放棄這一代年輕人，他說年輕人是社會的希望，放棄他們等同社會失去希望。他認為，社會不應只責備或懲罰年輕人，反而要了解他們為何不滿，重建年輕人對自己、家人以及社會的信心。

《港區國安法》實施後，本港學術自由及院校自主備受關注。錢大康說，「感覺仲有」上述兩者，而它們受《基本法》保障。他稱曾向學生及教職員表示，只要不犯法，師生有自由選擇修讀科目、研究課題等，而院校有收生、招聘、開設科目等自由。錢又說約4年前起浸大全球招聘百名學者，現時聘請人數超出目標，當中逾半非華裔，他認為香港對學者仍有很大吸引力。