港聞

港聞二

社會問題推卸教育界 錢大康斥不負責任

【明報專訊】前年反修例風波觸發社會衝突，浸會大學榮休校長錢大康昨於電台節目稱，大學在反修例事件變得混亂，源於社會事件進入大學，而非大學將事件帶出社會，他認為倘有人將社會問題推卸給教育界是非常不負責任。他又說在政治事件後社會需要對話，惟現時本港完全無溝通，「不提起就好像沒發生」。

錢大康昨在商台節目《政好星期天》表示，本港在政治事件後缺乏溝通，在家庭或朋友之間，人們或指摘對方「你是黃我是藍，無偈傾」。他認為社會需嘗試對話以找出矛盾所在，就算沒有解決方案亦能讓大家了解問題。他提及外國例子，包括法國政府因應黃背心運動與民對話，惟「香港完全無溝通，好像怕溝通」。

絕不同意「放棄這代年輕人」

錢稱，絕不同意有人提出要放棄這一代年輕人，他說年輕人是社會的希望，放棄他們等同社會失去希望。他認為，社會不應只責備或懲罰年輕人，反而要了解他們為何不滿，重建年輕人對自己、家人以及社會的信心。

《港區國安法》實施後，本港學術自由及院校自主備受關注。錢大康說，「感覺仲有」上述兩者，而它們受《基本法》保障。他稱曾向學生及教職員表示，只要不犯法，師生有自由選擇修讀科目、研究課題等，而院校有收生、招聘、開設科目等自由。錢又說約4年前起浸大全球招聘百名學者，現時聘請人數超出目標，當中逾半非華裔，他認為香港對學者仍有很大吸引力。

相關字詞﹕浸會大學 基本法 年輕人 反修例風波 港區國安法

上 / 下一篇新聞

80初確多油麻地驗出 疫擴小區外 當區累計近百確診 梁子超：急速反彈信號
80初確多油麻地驗出 疫擴小區外 當區累計近百確診 梁子超：急速反彈信號
明愛護士初確 居油麻地強檢大廈
明愛護士初確 居油麻地強檢大廈
「專家仍認同長者首批接種」 林正財：邊隻疫苗來到就打
「專家仍認同長者首批接種」 林正財：邊隻疫苗來到就打
挪威增6長者打輝瑞後亡 以色列13人接種後面癱
挪威增6長者打輝瑞後亡 以色列13人接種後面癱
保就業完結 失業率勢見16年新高 料逾6.4% 學者：仍未完全反映第四波疫情
保就業完結 失業率勢見16年新高 料逾6.4% 學者：仍未完全反映第四波疫情
中小企倡擔保貸款加碼 「好過派錢出糧」
中小企倡擔保貸款加碼 「好過派錢出糧」
餐飲業：歲晚不放寬措施 3000食肆恐結業
餐飲業：歲晚不放寬措施 3000食肆恐結業
18公院3年變智慧醫院 下季AI睇肺片分流
18公院3年變智慧醫院 下季AI睇肺片分流
反修例被指泄病人資料 醫局IT主管稱揑造
反修例被指泄病人資料 醫局IT主管稱揑造
遭偷貓終尋回 主人緊抱：日後更珍惜
遭偷貓終尋回 主人緊抱：日後更珍惜
九成高中生不信政府 學者：關係已爛 指年輕人被視為「要解決的問題」 倡設平台共建社區
九成高中生不信政府 學者：關係已爛 指年輕人被視為「要解決的問題」 倡設平台共建社區
未來落成公屋 逾半細單位 較之前41％大增 房委成員憂綠置居滯銷成常態
未來落成公屋 逾半細單位 較之前41％大增 房委成員憂綠置居滯銷成常態
羅致光：兩元乘車 未來或變3元
羅致光：兩元乘車 未來或變3元
水警海關反走私 檢740萬元貨拘兩男
水警海關反走私 檢740萬元貨拘兩男
三色桶當垃圾桶 一半廢物不能回收 環保署檢討成效 回收桶垃圾桶分開擺減誤投
三色桶當垃圾桶 一半廢物不能回收 環保署檢討成效 回收桶垃圾桶分開擺減誤投
屯門環保園廢膠廠料農曆新年投產
屯門環保園廢膠廠料農曆新年投產
港創家用吞嚥電刺激儀 患者可每日訓練 言語治療師指導後才出租 月租數百元
港創家用吞嚥電刺激儀 患者可每日訓練 言語治療師指導後才出租 月租數百元
裝心臟起搏器者或不適用
裝心臟起搏器者或不適用
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】上月總辭 10記者加入「眾新聞」 原班有線中國組報道 網媒再續
【Emily】上月總辭 10記者加入「眾新聞」 原班有線中國組報道 網媒再續
【Emily】對樓市無信心 李卓人賣樓寧願租
【Emily】對樓市無信心 李卓人賣樓寧願租
【Emily】梁美芬主教山打乒乓 倡學內地保育
【Emily】梁美芬主教山打乒乓 倡學內地保育
【Emily】大學生製動畫鼓勵抗疫 由網課「悶局」講起……
【Emily】大學生製動畫鼓勵抗疫 由網課「悶局」講起……
【Emily】海天客運碼頭全用「無人拖車」
【Emily】海天客運碼頭全用「無人拖車」