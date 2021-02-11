九成高中生不信政府 學者：關係已爛 指年輕人被視為「要解決的問題」 倡設平台共建社區

【明報專訊】2019年本港爆發反修例運動，社會撕裂至今難修補。中大賽馬會公共衛生及基層醫療學院助理教授黎可欣早前於電台節目引述其研究結果，顯示近九成高中生表示不信任政府，她近日接受本報訪問，稱對上述結果不感意外，「基本上關係已經爛掉」，指青少年被邊緣化及視為「要解決的問題」，倡盡快設立平台讓青少年合作參與社區項目，「不要每次都由政府解決問題，畀番個權市民，大家一齊諗」。
想「社會我有份」 不止買唔到樓
黎可欣團隊早前獲政策創新與統籌辦事處研究撥款，研究建設共創同行的「青年鄰社網絡平台」（下稱平台）的可行性，並於去年4至9月收集250名高中生的網上問卷，又與各持份者包括政府代表、區議員、校長及社工等訪談，研究結果顯示近九成高中生不信任政府（見表）。黎可欣認為，青少年不信任源於期望落空，「曾經好寄望政府會為他做些事，最後無做到，便會好失望」。
她說，曾認為青少年無力感源自社會向上流動及民生問題，「少少因為買唔到樓」，後來與青少年傾談後發現並非如此，「掙錢買樓搵好工升職，可能唔係年輕人想要的……我（青少年）想個社會我係有份」。
研究又發現，受訪的高中生認為青少年有份參與政策的程度，10分滿分中只有2.66分。她稱，不少年輕人甚具想法，但因為未必是較年長一代認為「最完美、最正」的做法而被拒絕，認為社會缺乏讓青少年犯錯及嘗試的胸襟，「感受好深，成個社會有無畀機會佢哋去發聲？」她認為青少年追求的事物或與香港成功固有價值有少許不同 ，「其實無對與錯」。
黎可欣倡設立平台，由地區青少年中心牽頭，邀請青少年、區議員、政府等就特定民生議題進行項目工作，而平台最後要得出一個「可見」的成果，包括是社區建設或活動等，讓青少年感覺社區有「屬於他的事物」，並從過程慢慢建立信任。
反修例運動至今已逾年，各方矛盾早根深柢固，她承認，要設立平台並非易事，強調提倡的平台不會由政府牽頭，並引述官方代表，稱雖明白政府要「摺高衫袖落區」與青少年做事，但目前信任度低，政府身分會比較尷尬，大部分人一得悉是政府名義的事都不想參與。
引述政府代表稱信任度低
加入平台或令人不想參與
她續說，平台不可以一下子邀請青少年最不信任的人，「不是一些一下子已經搞到他好不開心的人，有spectrum（光譜）的嘛」。被問及特首林鄭月娥是否就不適合參與平台，她笑稱邀請人選要視乎平台討論的主題，「比如古蹟文物，搵特首來都沒有用，她可能不是最了解該事情的人」。黎可欣表示，平台須以民生主題為先，「一跳跳到落政治就無偈傾」。她否認平台並非永遠不談及政治，但認為要先從一些不太「錐心」的事出發，「行前一步先，不要像目前膠着……就算疫情好忙好多其他事，真的要想如何建立信任，這不容再拖」。