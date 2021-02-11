九成高中生不信政府 學者：關係已爛 指年輕人被視為「要解決的問題」 倡設平台共建社區

想「社會我有份」 不止買唔到樓

黎可欣團隊早前獲政策創新與統籌辦事處研究撥款，研究建設共創同行的「青年鄰社網絡平台」（下稱平台）的可行性，並於去年4至9月收集250名高中生的網上問卷，又與各持份者包括政府代表、區議員、校長及社工等訪談，研究結果顯示近九成高中生不信任政府（見表）。黎可欣認為，青少年不信任源於期望落空，「曾經好寄望政府會為他做些事，最後無做到，便會好失望」。

她說，曾認為青少年無力感源自社會向上流動及民生問題，「少少因為買唔到樓」，後來與青少年傾談後發現並非如此，「掙錢買樓搵好工升職，可能唔係年輕人想要的……我（青少年）想個社會我係有份」。

研究又發現，受訪的高中生認為青少年有份參與政策的程度，10分滿分中只有2.66分。她稱，不少年輕人甚具想法，但因為未必是較年長一代認為「最完美、最正」的做法而被拒絕，認為社會缺乏讓青少年犯錯及嘗試的胸襟，「感受好深，成個社會有無畀機會佢哋去發聲？」她認為青少年追求的事物或與香港成功固有價值有少許不同 ，「其實無對與錯」。

黎可欣倡設立平台，由地區青少年中心牽頭，邀請青少年、區議員、政府等就特定民生議題進行項目工作，而平台最後要得出一個「可見」的成果，包括是社區建設或活動等，讓青少年感覺社區有「屬於他的事物」，並從過程慢慢建立信任。

反修例運動至今已逾年，各方矛盾早根深柢固，她承認，要設立平台並非易事，強調提倡的平台不會由政府牽頭，並引述官方代表，稱雖明白政府要「摺高衫袖落區」與青少年做事，但目前信任度低，政府身分會比較尷尬，大部分人一得悉是政府名義的事都不想參與。

引述政府代表稱信任度低

加入平台或令人不想參與

她續說，平台不可以一下子邀請青少年最不信任的人，「不是一些一下子已經搞到他好不開心的人，有spectrum（光譜）的嘛」。被問及特首林鄭月娥是否就不適合參與平台，她笑稱邀請人選要視乎平台討論的主題，「比如古蹟文物，搵特首來都沒有用，她可能不是最了解該事情的人」。黎可欣表示，平台須以民生主題為先，「一跳跳到落政治就無偈傾」。她否認平台並非永遠不談及政治，但認為要先從一些不太「錐心」的事出發，「行前一步先，不要像目前膠着……就算疫情好忙好多其他事，真的要想如何建立信任，這不容再拖」。