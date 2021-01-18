遭偷貓終尋回 主人緊抱：日後更珍惜

拘偷貓婦 藏貓親戚家謊稱已走失

被盜的淺啡色日本短尾貓Lily，約16個月大，昨午約2時被尋回，警方其後將牠交還予其孟加拉籍主人、雜貨店東主Meher。Meher接過失而復得的Lily，即將牠緊抱懷中，多次輕撫其頭及親吻。Meher兒子Wazayer表示，日後會好好愛惜貓兒，「唔會再被人偷走我嘅貓」。愛護動物協會人員其後應警方要求，到雜貨店將Lily帶到灣仔中心檢查，身體狀况一切正常，獸醫在貓主同意下為貓植入晶片，並由貓主將牠帶回家。

Meher一家約在一年前收養涉事貓Lily及黑貓Kaki。Meher說，起初只因女兒想養而收養兩隻貓，「但當牠們來到家中，就像自己孩子一樣」。Meher說，貓不喜歡困籠，且從沒想過有人偷貓，故一向任Lily和Kaki在街上自由走動。對於Lily被盜，感難過及錯愕，「她做的事很差，希望日後不會再發生」。

事發前日中午12時許，有行車紀錄儀拍到一名女子於汝州街140A號雜貨店外咪表位蹲下，於客貨車左邊伸手至車底拖出一隻啡色貓，其後扯起貓背將牠帶走。Meher接獲街坊通知，四出搜尋無果後報警求助。

警方將案件列作盜竊，翻查閉路電視片段，並派出軍裝警員於現場查問，同日晚上8時許，於案發現場附近拘捕一名49歲姓李無業女子，她被捕後聲稱貓已逃脫，下落不明。警方昨早帶同Lily照片，在現場附近向街坊查詢。經綜合盤問內容、閉路電視及市民提供資料，昨午約2時帶同被捕人到汝洲街，於其親屬所住的劏房尋回Lily，牠狀態良好，同時檢獲貓糧及糧食碗。