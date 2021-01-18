18公院3年變智慧醫院 下季AI睇肺片分流

回顧醫管局過去30年發展，張毅翔指出，醫療科技發展並非一朝一夕，從傳統紙本牌板記錄病人資料，到現時轉趨電子化，已減少使用七至八成紙張，未來會推出更多人工智能系統及5G通訊服務，令醫護工作更有效率。

新界兩院試行 加監察系統電子報告板

過去一年疫情反覆，成為發展醫療科技契機。張毅翔稱，很多技術在疫情出現前已存在，但需求不大，疫下要保持社交距離，令科技需求飈升，為推動醫療電子系統「畀咗好多力」，儼如注射「強心針」。他預計未來3年內將18間主要醫院發展成「智慧醫院」，包括加設病人維生指數監察系統、病人資訊電子報告板，現已在天水圍醫院及將軍澳醫院試行，前者大部分病牀已轉用相關系統。

去年8月醫管局臨牀醫療管理系統的網路連接故障，醫護未能儲存或索取病歷。被問及如何避免電腦故障影響工作，張毅翔稱，事件揭發後備系統未夠完善，現已盡力改善，希望相關系統在無網絡下都能獲取所需資料。

AI睇肺片減漏眼 可分析癌機率

公立醫院前年接連發生看漏肺片事件，因此計劃引入人工智能（AI）補漏。張毅翔預計今年第二季啟用公立醫院人工智能分流高風險肺片系統，其鑑別能力的AUC數值達0.9，形容系統「幾準（確）」，能協助分辨患肺癌風險，高風險會優先讓醫生查看相關肺片，「用電腦好快分析多張肺片，隨時救到條命」，亦減低醫生因繁忙而「睇漏眼」。據了解，相關AI系統可分析肺片腫瘤的惡性機率。

醫管局亦會在今年試行分辨乙型肝炎患者風險的人工智能系統，並在2月啟用人工智能實驗室，以臨牀數據供內部大數據研究之用，開發更多人工智能系統，例如分流骨折X光片，協助前線醫護工作。

年內試行AI辨乙肝風險

另外，張毅翔說伊利沙伯醫院已啟用中央控制中心，監察全院病人、醫療儀器等的實時數據及警報器，以便醫護溝通及安排工作，希望將來在其他醫院應用。