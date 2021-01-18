餐飲業：歲晚不放寬措施 3000食肆恐結業

錢雋永說業界「被逼到埋牆角」，酒吧停業難向員工支薪，部分小型酒吧因資金周轉問題結業，預料將爆發結業潮。他續說，若酒吧在農曆新年仍要停業，預計再多一至兩成酒吧結業，屆時再多約5000人失業。他透露部分業界願意勸顧客安裝「安心出行」，並要求顧客掃碼後才可內進，亦可限制營業時間，以換取政府批准酒吧復業。

酒吧憂現倒閉潮 盼增措施換復業

餐飲業界同樣受重挫，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，最近不多食肆結業，但多了餐廳晚市關門，顯示外賣蝕本。他稱現有3000間食肆瀕臨結業，尚待政府發放第四輪抗疫基金，但若失去農曆新年生意，該些食肆結業可能高，粗略估計至少3萬名員工失業。

黃家和續說，以往農曆新年是旺季，春茗、團拜、團年飯等活動多不勝數，整個業界在新春月份生意額高達100億元，若歲晚未放寬限制措施，預計生意重挫七成，將在3月見到會否出現結業潮。