港聞

港聞二

保就業完結 失業率勢見16年新高 料逾6.4% 學者：仍未完全反映第四波疫情

【明報專訊】政府資助僱主的保就業計劃去年11月結束，政府預告反映12月的失業率回升。財政司長陳茂波表示明天（周二）公布的失業率勢將升破近期的16年高位，即料升至逾6.4%水平。陳茂波稱有業界向他反映疫情若不盡快平復，新年過後或會出現更多結業和裁員。政府消息人士稱，去年10至12月的失業率，會較9至11月的6.3%回升；有學者料會升至6.6%，若疫情持續，之後仍會上升。

去年9至11月經季節性調整失業率為6.3%，較8至10月的6.4%的16年高位輕微回落。陳茂波昨於網誌稱，疫情仍反覆，本地許多企業已支撐了相當長的時間，儘管政府已先後推出逾3000億元的支援和紓困措施，但只杯水車薪。

陳茂波表示，傳統的農曆新年旺季將臨，原本是零售、餐飲等行業最旺的時候，現卻因疫情而嚴重受困，有業界反映疫情若不盡快平復，農曆新年後恐怕出現較多結業和裁員（見另稿）。

統計處資料顯示，去年9至11月各行業失業率以樓房裝飾、修葺及保養最高（14.6%）、其次是餐飲服務業（13.1%）、建造業（10.9%），以及零售、住宿及膳食服務（10.1%）。

破產申請增6.6% 清盤呈請升7.2%

陳茂波又稱，雖然去年第三季經濟按季已扭轉萎縮趨勢，2021全年很可能恢復正增長，但目前狀况仍非常嚴峻。去年破產申請接近8700宗，按年增加6.6%，強制清盤呈請亦有約450宗，按年上升7.2%。政府消息稱，本港2003年SARS時期失業率颷升，亦未錄得全年4季度負增長，惟過去2019年及2020年連續兩年出現負增長，情况並不樂觀，雖預測2021年可恢復正增長，但只因過去兩年經濟基數低。

學者恐將升至7％ 工盟促針對助行業

中大商學院高級講師李兆波表示，明日公布的10至12月失業率仍未能完全反映第四波疫情對勞工市場的影響，加上由於保就業計第二期至11月底完結，最新失業率很可能回升，他估計會升至6.5%至6.6%，若疫情持續，不排除失業率會繼續攀升至7%。

職工盟總幹事蒙兆達稱，保就業計劃完結後失業率回升是意料之內，若疫情持續，料未來數月失業率會大幅攀升，但政府未有再提出紓緩措施，「對打工仔見死不救」。他批評保就業計劃動用近900億元公帑，但只是「藥石亂投」，不少僱員在計劃下仍被要求放無薪假或停薪留職，計劃完結後更被解僱，形容是「用完即棄」，認為政府枉花公帑但未能對症下藥，促推出紓緩措施針對援助受疫情重創行業。

相關字詞﹕失業率

上 / 下一篇新聞

80初確多油麻地驗出 疫擴小區外 當區累計近百確診 梁子超：急速反彈信號
80初確多油麻地驗出 疫擴小區外 當區累計近百確診 梁子超：急速反彈信號
明愛護士初確 居油麻地強檢大廈
明愛護士初確 居油麻地強檢大廈
「專家仍認同長者首批接種」 林正財：邊隻疫苗來到就打
「專家仍認同長者首批接種」 林正財：邊隻疫苗來到就打
挪威增6長者打輝瑞後亡 以色列13人接種後面癱
挪威增6長者打輝瑞後亡 以色列13人接種後面癱
中小企倡擔保貸款加碼 「好過派錢出糧」
中小企倡擔保貸款加碼 「好過派錢出糧」
餐飲業：歲晚不放寬措施 3000食肆恐結業
餐飲業：歲晚不放寬措施 3000食肆恐結業
18公院3年變智慧醫院 下季AI睇肺片分流
18公院3年變智慧醫院 下季AI睇肺片分流
反修例被指泄病人資料 醫局IT主管稱揑造
反修例被指泄病人資料 醫局IT主管稱揑造
遭偷貓終尋回 主人緊抱：日後更珍惜
遭偷貓終尋回 主人緊抱：日後更珍惜
九成高中生不信政府 學者：關係已爛 指年輕人被視為「要解決的問題」 倡設平台共建社區
九成高中生不信政府 學者：關係已爛 指年輕人被視為「要解決的問題」 倡設平台共建社區
社會問題推卸教育界 錢大康斥不負責任
社會問題推卸教育界 錢大康斥不負責任
未來落成公屋 逾半細單位 較之前41％大增 房委成員憂綠置居滯銷成常態
未來落成公屋 逾半細單位 較之前41％大增 房委成員憂綠置居滯銷成常態
羅致光：兩元乘車 未來或變3元
羅致光：兩元乘車 未來或變3元
水警海關反走私 檢740萬元貨拘兩男
水警海關反走私 檢740萬元貨拘兩男
三色桶當垃圾桶 一半廢物不能回收 環保署檢討成效 回收桶垃圾桶分開擺減誤投
三色桶當垃圾桶 一半廢物不能回收 環保署檢討成效 回收桶垃圾桶分開擺減誤投
屯門環保園廢膠廠料農曆新年投產
屯門環保園廢膠廠料農曆新年投產
港創家用吞嚥電刺激儀 患者可每日訓練 言語治療師指導後才出租 月租數百元
港創家用吞嚥電刺激儀 患者可每日訓練 言語治療師指導後才出租 月租數百元
裝心臟起搏器者或不適用
裝心臟起搏器者或不適用
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】上月總辭 10記者加入「眾新聞」 原班有線中國組報道 網媒再續
【Emily】上月總辭 10記者加入「眾新聞」 原班有線中國組報道 網媒再續
【Emily】對樓市無信心 李卓人賣樓寧願租
【Emily】對樓市無信心 李卓人賣樓寧願租
【Emily】梁美芬主教山打乒乓 倡學內地保育
【Emily】梁美芬主教山打乒乓 倡學內地保育
【Emily】大學生製動畫鼓勵抗疫 由網課「悶局」講起……
【Emily】大學生製動畫鼓勵抗疫 由網課「悶局」講起……
【Emily】海天客運碼頭全用「無人拖車」
【Emily】海天客運碼頭全用「無人拖車」