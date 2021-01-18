保就業完結 失業率勢見16年新高 料逾6.4% 學者：仍未完全反映第四波疫情

去年9至11月經季節性調整失業率為6.3%，較8至10月的6.4%的16年高位輕微回落。陳茂波昨於網誌稱，疫情仍反覆，本地許多企業已支撐了相當長的時間，儘管政府已先後推出逾3000億元的支援和紓困措施，但只杯水車薪。

陳茂波表示，傳統的農曆新年旺季將臨，原本是零售、餐飲等行業最旺的時候，現卻因疫情而嚴重受困，有業界反映疫情若不盡快平復，農曆新年後恐怕出現較多結業和裁員（見另稿）。

統計處資料顯示，去年9至11月各行業失業率以樓房裝飾、修葺及保養最高（14.6%）、其次是餐飲服務業（13.1%）、建造業（10.9%），以及零售、住宿及膳食服務（10.1%）。

破產申請增6.6% 清盤呈請升7.2%

陳茂波又稱，雖然去年第三季經濟按季已扭轉萎縮趨勢，2021全年很可能恢復正增長，但目前狀况仍非常嚴峻。去年破產申請接近8700宗，按年增加6.6%，強制清盤呈請亦有約450宗，按年上升7.2%。政府消息稱，本港2003年SARS時期失業率颷升，亦未錄得全年4季度負增長，惟過去2019年及2020年連續兩年出現負增長，情况並不樂觀，雖預測2021年可恢復正增長，但只因過去兩年經濟基數低。

學者恐將升至7％ 工盟促針對助行業

中大商學院高級講師李兆波表示，明日公布的10至12月失業率仍未能完全反映第四波疫情對勞工市場的影響，加上由於保就業計第二期至11月底完結，最新失業率很可能回升，他估計會升至6.5%至6.6%，若疫情持續，不排除失業率會繼續攀升至7%。

職工盟總幹事蒙兆達稱，保就業計劃完結後失業率回升是意料之內，若疫情持續，料未來數月失業率會大幅攀升，但政府未有再提出紓緩措施，「對打工仔見死不救」。他批評保就業計劃動用近900億元公帑，但只是「藥石亂投」，不少僱員在計劃下仍被要求放無薪假或停薪留職，計劃完結後更被解僱，形容是「用完即棄」，認為政府枉花公帑但未能對症下藥，促推出紓緩措施針對援助受疫情重創行業。