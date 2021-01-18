挪威增6長者打輝瑞後亡 以色列13人接種後面癱

挪威已為最少約4.2萬人接種最少一劑輝瑞—BioNTech疫苗，當地藥品管理局上周六回應彭博社稱，29人接種後死亡，均為75至80歲的長者，當局已檢視13宗個案，其餘仍在調查。當局稱死者均有嚴重健康問題，大部分接種後出現預期的副作用如惡心、發燒等，並令健康惡化。由於至今當地只有該款疫苗供應，「相信所有個案均與該款疫苗有關」，但不代表存在因果關係。

美自願通報系統：涉輝瑞莫德納死亡個案各22宗

有媒體引用美國衛生部「疫苗不良事件報告系統」（VAERS）數據報道，指55人接種疫苗後死亡。本報昨經相同系統查詢，死亡數字顯示為44人，輝瑞—BioNTech與莫德納（Moderna）各22宗。系統聲明表明，系統接受醫護人員及公眾自願通報，或包含未經核實或不準確資料，亦不能單靠資料斷定疫苗涉及問題或嚴重性。

（彭博社/Ynet）

（疫情第四波）