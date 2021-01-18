挪威增6長者打輝瑞後亡 以色列13人接種後面癱

【明報專訊】挪威長者接種美國輝瑞藥廠及德國生物科技公司BioNTech研發的新冠疫苗後死亡事件，截至上周六（16日）增加6人至29人。另外，以色列新聞網站Ynet報道，最少13人接種輝瑞—BioNTech疫苗後面癱，部分人症狀持續最少28小時。輝瑞及BioNTech正與挪威監管部門合作調查，但稱目前死亡數字仍在預期內。
挪威已為最少約4.2萬人接種最少一劑輝瑞—BioNTech疫苗，當地藥品管理局上周六回應彭博社稱，29人接種後死亡，均為75至80歲的長者，當局已檢視13宗個案，其餘仍在調查。當局稱死者均有嚴重健康問題，大部分接種後出現預期的副作用如惡心、發燒等，並令健康惡化。由於至今當地只有該款疫苗供應，「相信所有個案均與該款疫苗有關」，但不代表存在因果關係。
美自願通報系統：涉輝瑞莫德納死亡個案各22宗
有媒體引用美國衛生部「疫苗不良事件報告系統」（VAERS）數據報道，指55人接種疫苗後死亡。本報昨經相同系統查詢，死亡數字顯示為44人，輝瑞—BioNTech與莫德納（Moderna）各22宗。系統聲明表明，系統接受醫護人員及公眾自願通報，或包含未經核實或不準確資料，亦不能單靠資料斷定疫苗涉及問題或嚴重性。
（彭博社/Ynet）
（疫情第四波）
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