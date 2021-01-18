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「專家仍認同長者首批接種」 林正財：邊隻疫苗來到就打

【明報專訊】負責審批新冠病毒疫苗在港緊急使用的疫苗顧問專家委員會，今午將開會審批BioNTech疫苗。疫苗接種計劃專責工作小組成員林正財昨在無綫新聞《講清講楚》表示，專家至昨仍認同長者是首批接種群組，並引述業界建議不要一次過為所有院友接種，員工可針對觀察有否副作用。

「業界倡分批接種 易觀察有否副作用」

身兼安老事務委員會主席的林正財指出，當局會派醫護上門到院舍安排接種，為院友評估病情及身體情况。若接種BioNTech疫苗，當局計劃於接種中心解凍疫苗，稀釋場所未定，會先找一兩間院舍試行理順流程，不排除在院舍內稀釋。他表示，昨日專家仍認為院舍長者感染率及死亡率高，平衡風險下除非有新數據，否則「邊一隻（疫苗）來到就打」。他說業界建議不要一次過為全院院友接種，以便職員集中照顧已接種院友，觀察有否副作用，預料要分兩三次接種。醫護人員會在場觀察至少半小時才離開。

林又表示，當局會與港大合作追蹤研究，如挑選較「精靈」的長者做短中長期追蹤；院舍亦可為院友以日記形式記錄有否副作用。他說當局會作基線調查，了解各類疾病平日病發率，對比接種後有否上升。

稍後公布會否放寬恩恤限制定期強測

林續稱，部分院舍接近一年不設探訪，對長者及家屬而言是「很現實的問題」，專家會討論接種後可否放寬恩恤限制，並商討員工接種後可否豁免定期強測等，他說會於接種開展前公布。

此外，被問到如何加強全港接種率及市民信心，作為行會成員會否率先接種疫苗，林正財稱自己會先打疫苗，相信專家亦願意接種，因專家負責審視數據。

（疫情第四波）

相關字詞﹕林正財 疫苗 新型冠狀病毒

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