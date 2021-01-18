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明愛護士初確 居油麻地強檢大廈

【明報專訊】油麻地強制檢測小區累計近百確診，最新蔓延至公立醫院。一名任職明愛醫院紓緩治療病房的護士初步確診，護士本身無病徵，因居於小區內須強制檢測的大廈，前日檢測後呈陽性，曾與護士用膳及交談的兩名員工須檢疫。

另一護士曾共膳須檢疫 醫局料社區感染

醫管局總行政經理何婉霞昨表示，明愛醫院一名紓緩治療病房護士初步確診，該護士居於油麻地強制檢測小區內，本月15日為最後上班日，翌日接受檢測呈陽性。護士曾與另一名護士及健康服務助理用膳和交談，二人須檢疫；護士工作期間穿著合適保護裝備，沒有病人列密切接觸者。醫管局初步相信社區感染機率較高。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，居於疫廈等有高危因素的醫護人員，應提高警惕，並盡快接受檢測，以免病毒於醫院內傳播。

欽州街院舍增一宗 不排除隱形傳播鏈

此外，位於深水埗欽州街昌遠大廈的溫暖護老院，一名87歲女院友確診。她在本月14日開始咳嗽，一直居住院舍、無家屬探訪，本人亦多數留在房間沒有外出，有自理能力。當局未掌握其他院友有否外出或探訪。

全院65名院友及15名員工須檢疫，院友昨陸續被送往亞洲博覽館臨時檢疫中心。該院舍全體員工檢測陰性，一半院友檢測陰性，當局不排除仍有隱形傳播鏈，故安排全體檢疫。

本報致電欽州街的溫暖護老院查詢，職員着記者留下聯絡電話後沒回覆，其後致電已無人接聽。

（疫情第四波）

相關字詞﹕醫管局 明愛醫院 新型冠狀病毒

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