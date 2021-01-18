80初確多油麻地驗出 疫擴小區外 當區累計近百確診 梁子超：急速反彈信號

油麻地增8廈強檢 4該區清潔工確診

昨增55宗確診，51宗為本地個案，16宗源頭不明。油麻地佔16宗，11人是來自強制檢測小區，新填地街23號、24號及30號各多一人確診。南京街懷高大廈、炮台街常安大廈、渡船街17-18號及廟街157至159號昨有確診，連同前日有確診的白加士街金威廣場、新填地街45A至47號、上海街統一大廈B座及吳松街金寶大廈，小區上述8幢大廈昨被納入強制檢測。去年底至今小區累計約99宗確診。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，其中3名確診者是食環署外判清潔工，他們一起工作，負責清洗該區公廁，包括油麻地街市、炮台街、上海街及佐敦道，未知感染源，公廁亦可能是傳播途徑。食環署昨晚回覆，同隊另一清潔工亦確診，確診清潔工共4人。

小區外附近有5人確診，碧街21號及北海街17號各一患者源頭不明，其餘3人有流行病學關連，分別住文輝樓或廟街1號。

民政署：小區兩日共7100人檢測

衛生署長日前向新填地街20、22、24及26號發隔離令，倘有確診居民在隔離令完結前出院，張竹君說他們可自行找地方暫住，否則可住檢疫中心。有別於只安排與確診劏房戶共用廚廁的居民檢疫，她說最近當有劏房戶確診，整個單位須檢疫。民政事務總署昨晚稱，據初步紀錄，油麻地小區昨有逾660名居民按要求強制檢測， 逾3180名居民自願檢測，過去兩日共逾7100名居民檢測。

昨有逾80宗初步確診，張竹君稱較多是在油麻地社區檢測中心驗出，料較大可能是當區居民，是預期之內。

許樹昌促區內非強檢大廈居民驗毒

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，暫不清楚初步確診的地區分佈，據其了解，不少是經油麻地流動檢測站驗出，認為要盡快釐清有否其他區域受波及。他建議，居於小區內、即使非強制檢測的大廈居民，亦應積極檢測；由於病毒有潛伏期，已強制檢測的居民，約一周後應再檢測一次。

過去一周源頭不明個案於20%至50%間浮動，對於可否放寬防疫措施，許樹昌認為目前確診走勢反覆，源頭不明比例高企，加上政府期望盡快清零，相信農曆新年前放寬機會不高。若日後疫情回穩，相信可先重開美容院。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，本港疫情出現「明確急速反彈信號」，着市民要有疫情惡化的心理準備。他相信油麻地及佐敦出現爆發，與地盤、南亞裔聚居及劏房三大高危因素重疊有關，如有需要，應擴大強制檢測小區範圍，目前非放寬防疫措施的好時機。

另有兩幢大廈須強檢，包括深井麗都花園2座，兩同層單位各兩人確診；紅磡安泰大廈兩個單位相隔多層，同坐向，分別1人及3人確診。

明報記者

（疫情第四波）

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