倒吊雀綁農地 非法捕鳥3年零檢控

觀鳥會：魚塘常見吊鳥 難證農民捉雀否

觀鳥會研究經理余日東看過相片後稱，被倒吊的鳥是家八哥（Common Myna），他說捉雀鳥倒吊以驅趕其他雀鳥的做法，在魚塘較常見，雀鳥被吊起時會拍翼掙扎，其他雀鳥便不會飛近。農田方面，他指不時有農民為保護農作物而在農地設保護網，導致雀鳥被勾在網上，最終不斷掙扎至死，不排除有人其後將被網的雀鳥吊起，以驅趕其他雀鳥，但形容情况少見。余日東亦稱，單憑雀鳥被倒吊的網上相片，難以確定是否由農民捕捉。

余日東說，一般難判斷農民是刻意以保護網捉雀，還是雀鳥意外闖入被困，而農民亦不會承認，他表示曾有農民甚至否認設置保護網，故難以追究責任。翻查資料，家八哥是留鳥，體型較大，可達25厘米長，頭黑色，身體深褐色，與全身黑色的八哥有明顯分別。

長春社：雀屍趕鳥罕見

長春社高級公共事務經理李少文表示，以倒吊雀鳥屍體驅趕其他雀鳥的做法罕見，指農民有很多方法可驅鳥，但他不排除事件涉及虐殺雀鳥，或是村民在附近拾起死去的雀鳥後吊起。他又稱家八哥主要不是啄食農作物，一般只吃農田附近的雜碎。

根據《野生動物保護條例》，未經許可狩獵、故意干擾、售賣、出口、管有或控制受保護野生動物，包括所有野生雀鳥，一經定罪最高可被判罰款10萬元及監禁1年；根據《防止殘酷對待動物條例》，任何人殘酷對待任何動物即屬違法，一經定罪可被罰款20萬元及監禁3年。

漁護署稱，過去3年沒有就違例捕捉野生雀鳥作檢控，該署調查上述事件，如發現有人違例捕捉野鳥，會採取執法行動。

明報記者

（城市保育）