更改條款期限延至5‧15 WhatsApp：盼除公眾疑慮 Signal用户大增現故障

香港個人資料私隱專員鍾麗玲表示，歡迎WhatsApp將用戶考慮期延後的安排，讓用戶有充足時間了解及考慮新條款及私隱政策，亦呼籲該通訊軟件在這段時間進一步向受影響用戶提供更多資訊及充分解說，釋除公眾疑慮。

WhatsApp：用户對條款感混亂

WhatsApp前日在網誌表示，近日聽到許多用戶對更新私隱條款感到混亂，且有很多不實消息。WhatsApp稱，新政策不會擴大其與fb分享數據的能力，而是增加用戶透過WhatsApp向商家發送信息的選項，「雖然現在並非所有人會在WhatsApp上購物，但我們認為未來會愈來愈多人選擇如此購物，因此我們先讓大家了解這些服務」。WhatsApp指出，一直以點對點加密技術保障用戶的私人對話，WhatsApp及fb無法看到這些內容及用戶之間分享的位置，亦不會與fb分享用戶的通訊錄，更新條款後這些原則不會改變。

網安專家：

WhatsApp網頁版有泄電話號碼風險

WhatsApp更新私隱條款觸發「移民潮」，網民紛紛轉用Signal和Telegram等通訊軟件，其中用戶大增的Signal昨日出現技術故障，部分用戶無論透過手機或桌面應用程式都無法傳送信息。Signal昨日在Twitter稱，公司上周每日都以創紀錄的速度增加伺服器及容量，「但今日使用量遠超預測水平，數以百萬計用戶在發送信息」。據分析公司Sensor Tower數據，在1月4日WhatsApp宣布更改條款前的一周，Signal在全球被下載24.6萬次，但宣布後的一周下載量達880萬次。

此外，WhatsApp網頁版被揭有泄漏電話號碼風險。印度網絡安全專家拉賈哈里亞（Rajshekhar Rajaharia）前日指出，若用家使用WhatsApp網頁版，手提電話號碼會被Google搜尋編入索引，Google搜索可以找出WhatsApp聊天群組的邀請連結，利用這些連結，即使未被邀請都可以進入群組內，看到群組成員的電話號碼。

方保僑料Signal仍會間中不穩定

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，近日因WhatsApp推新服務條款及私隱政策、Twitter及facebook封殺美國總統特朗普，令全球大量WhatsApp用戶決定轉移到Signal，致Signal用戶大增，導致伺服器出現問題。他認為，為了應付用戶急增，Signal需擴大頻寬，增加速度及國際覆蓋，並預期Signal在處理伺服器負荷問題前，服務仍會間中不穩定。

（BBC/金融時報/今日印度）