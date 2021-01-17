須宣誓後料理事難留任政府 新公務員工會解散

主席：不會簽效忠聲明

2019年9月成立的新公務員工會昨晚在社交平台發文宣布解散。本報向工會主席顏武周查詢，他表示應不會簽效忠聲明，未有再補充。

新公務員工會的解散聲明指出，公務員聲明宣誓「如箭在弦」，按政府說法，工會預計理事可能無法繼續留在政府，即會失去工會會員及理事資格，因此須在僅存的時間內處理會員資料及物資等，而在面臨理事會人數不足下，啟動解散工會是「無奈但必要」的做法。

工會的聲明又稱，自成立以來受各方抨擊，亦一直面對人手不足，「畢竟在這荒誕的年代，即使只是成為一個工會的理事，所須承受的壓力及後果均是無法想像」。

工會聲明：壓力後果無法想像

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭說，國安法生效及公務員要宣誓，為籌辦工會的人構成壓力，特別是公務員工會，很多現職公務員不想做工會理事，擔心影響前途。他認為，若涉及公務員權益的議題，作為工會代表「唔擔心得咁多」，應爭取的亦要爭取，但他認同日後發言或有更多顧慮，「不想因一個人的言論令工會『收檔』」。他又憂慮工會日後未必可再發起遊行，以免被視作煽動社運，故爭取權益時可採取的行動不多。

公務員事務局的通告附件列出何謂違反誓言，包括宣揚或支持港獨、以暴力行為擾亂治安及公共安全、損害執法機構的執法能力和聲譽、動搖政府管治和施政，以及以公職身分表達與政府立場相違的意見。