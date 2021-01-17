昔父女常伴爭權益 今布偶代女陪入眠

2008年彥汶因胃出血入院，一度危殆，李芝融幾乎放下一切全心照顧女兒，最後彥汶渡過危險期，「到佢好番我就諗，佢遇過呢啲狀况，遇過呢啲問題，就會諗佢嘅出現其實有咩意義，我就開始搵自己同個女存在意義同價值喺邊度」，他遂開始關注弱勢社群的政策，冀改變社會的想法。

李芝融曾做地盤、清潔、飲食等工作，自言學識不高，「我曾經攞住本中五會考書睇睇吓瞓着咗，所以睇文件對我嚟講係一件好難捱嘅事」。訪問當日他背着大背囊，裏面是一疊疊文件，都是關於弱勢社群的政策文件，他說有時會邊看邊打瞌睡，以往他公餘時間要照顧女兒，「每一日返工放工搭車，或者瞓覺前，唔使睇阿女就盡量刨，刨到幾多得幾多」。

不願組織消失 甘願背起包袱

他又形容自己不擅交際，「唔多望住人講嘢」。他對首次出席立法會公聽會仍歷歷在目，「嗰次上公聽會係我第一次喺嗰啲場面、咁莊嚴嘅地方講說話，我係一路講一路驚，隻腳不停震」。當時嚴重弱智人士家長協會主席準備移民，其他家長不敢接手，認為背負一個組織是很大責任，李芝融最後一刻站出來背起這個「包袱」，「如果我哋唔夠膽講自己嘅需要，其實我哋會被隱藏喺社會入面。我最先都係收埋嘅，因為面臨一種將會消失嘅狀態，所以唯有走出嚟。當時你只可以揀你做，還是冇咗（個組織）」。

加入社福界逾12年，女兒一直是他的動力和支持，以往兩人經常出雙入對行動及受訪，「睇見我個女慢慢由好怕生保、好冇安全感，變成享受同外界接觸，知道佢已經大個女，要獨立」。女兒2018年去世，未能陪他走下去，但他卻未有放棄幫助弱勢社群。

女兒是「第二生命」起源

他向記者介紹手中的布偶：「呢個係護士送畀佢，以前佢攬住佢瞓，𠵱家到我攬住隻公仔瞓。」他感謝女兒令自己找到生命意義，「我都畀佢影響咗，本身我係一個好內斂嘅人，變成我夠膽去唔同嘅地方講嘢，面對唔同人……我會形容佢令我走入人生第二個生命嘅起源。」他深信女兒即使不在身邊，依然是他心中的支柱。