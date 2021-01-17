【周日人物】因初選被捕 喪女爸為弱勢不停步 警檢手機電腦 失工作心血女兒回憶

明報記者 黃詩雅

嚴重智障者家長 初選票最低

李芝融去年打着民生旗號出戰新界東初選，取得304票，是眾候選人中得票最低。他本身是多個倡議團體的成員，包括嚴重弱智人士家長協會及關注社會開支聯席，較為人熟悉的是他多年來獨力照顧患嚴重智障女兒彥汶。彥汶2018年去世後，李繼續致力為弱勢群體發聲。

1月6日清晨，警方上門拘捕李芝融，並以調查為由檢走其手機及電腦。李嘆說，手機及電腦盛載多年來的心血和回憶，包括講座用的簡報、已找不回的政策文件、立法會財委會回應整合，還有女兒生前的照片和影片。他慶幸早前接受傳媒訪問時曾提供女兒的照片和影片，希望可取回存檔。「如果真係冇晒，我可能需要搵同我做心理治療嘅朋友。」他略帶激動的說。

做倡議十多年 文件逐份尋

曾供相受訪 女兒照片得保存

「真係心血嚟㗎，我整最近個貧窮報告都用咗4個鐘頭。」他說，現時只能憑記憶逐一聯絡曾接收過文件的朋友，看看對方有無將相關文件存檔，估計單是找回文件存檔至少需時一個月，「第一個念頭就係要重新做過囉，有啲無奈，唔忿氣」。近日他在社交專頁徵收一部二手電腦，有網友聯絡他說願意送贈一部全新的，卻遭他拒絕，「唔係好想人哋特登為我使太多錢，所以任何時候我都冇眾籌或者接受籌款，唔想人哋花太多錢喺我身上」。

早於2015年，李芝融已萌生加入議會的想法，但見當時議會內已有弱勢社群的聲音，經過一番掙扎後未有付諸實行。直至去年，時任立法會議員張超雄宣布退下火線，時任社福界議員邵家臻又因佔中九子案入獄，5年內未能參選，李擔心議會內無人為弱勢發聲，再次考慮參選，「如果將來個社會去到冇人理我哋嘅狀態，但有咁大需要，我係會嘗試嘅」。

稱不懂面對不同政治陣營

暫不參選立會

政府最終以疫情為由押後立法會選舉，經歷過初選與被捕，向來永不言棄的李說暫時不會參選，原因是不懂面對不同政治陣營的期望，「對於民主陣營，我唔能夠掌握其實𠵱家仲接唔接受議會有一種『左膠』嘅存在，但係對於建制陣營，我曾經係一個表露過我係支持民主自由嘅人，佢哋會唔會容許我嘅建議，或者係我嘅工作可唔可以順利進行？」他感到自己「兩面不是人」，但強調議會內仍需一個願意了解基層、為他們盡力的人，「我知我喺呢個時候承受唔起嗰種壓力，將來唔敢講，唯一選擇放棄係今次」。

「自己唔做就再少一個人做」

雖決定暫不參選，但他說會續做倡議工作，「我希望我作為一個示範，畀佢哋知道親身參與、親身表達，先至最有力量，最有希望可以實踐到改變」。他留意到社福界投身倡議工作的人愈來愈少，「冇得擔心，只可以揀做定唔做，因為愈嚟愈少人做，自己唔做就再少一個人做」。