5年前疑致疫苗失效 政府提強制用藥物雪櫃無下文

就為何5年間沒強制要求業界用藥物雪櫃等，食衛局無正面回應，僅回覆稱《私營醫療機構條例》下的實務守則訂明，私營醫療機構須妥善存藥；《診療所條例》規定診療所須按需要將藥物儲存在合適溫度的獨立雪櫃。

衛署接受用家用雪櫃

2016年，衛生署例行巡查發現，將軍澳有診所存放疫苗的雪櫃屢次低於建議的2℃至8℃，最低分別為-2℃及-4℃，疑致疫苗失效，有關疫苗即停用。高永文當時稱會立法加強衛生署監察香港私營醫療機構，透過發牌發出更多指引；被問會否強制用疫苗雪櫃確保安全，他稱「衛生署在進一步發指引時，這是其中一定要考慮」。

衛生署去年9月發出「2020/21疫苗資助計劃醫生指南」，僅建議用藥物雪櫃儲疫苗，亦接受家用雪櫃。若用後者，只能儲疫苗，疫苗不能存於雪櫃門和出風口等，雪櫃空位亦要放置注滿水的水樽等。此外，接種提供者需每日兩次記錄雪櫃溫度並保留紀錄最少一年等。

藥物雪櫃會監察記錄溫度

醫院藥劑師學會會長崔俊明解釋，藥物雪櫃有兩大好處，一是設24小時溫度監察和記錄系統；家用雪櫃一般只顯示實時溫度，無法得知溫度曾經超過限制。他說，藥物雪櫃溫度控制較嚴，當溫度近上限便會加快運行降溫；一般家用雪櫃溫度變化較大，夏天開門多幾次便可能令溫度超標。他說即使診所買溫度監察儀配合家用雪櫃，雪櫃溫度仍較易上落。

崔說，無論美國疾控中心還是本港衛生署現時都接受以家用雪櫃儲存疫苗，但呼籲業界逐步換藥物雪櫃，減疫苗因環境溫度過高或過低而失效的風險。

（疫情第四波）