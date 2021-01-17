衛署3年揭25宗疫苗存放不善 溫度不當可致失效 有私醫為新冠疫苗換雪櫃

明報記者 朱韻斐

一直倡議業界轉用藥物雪櫃的醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，疫苗一般需貯於2℃至8℃，否則會失效。港府已採購BioNTech的mRNA疫苗需存於-70℃的雪櫃，解凍後放在2℃至8℃可存5日。崔俊明說，該疫苗在高於8℃下存放約半至1小時，會因有效成分分解而失效，料科興滅活疫苗在室溫約兩至數小時亦會失效。

藥劑師：若存不好 打咗等於無打

崔俊明說：「你講到疫苗90%有效都好，如果儲存不好，功效全失，打咗等於無打，會累死人。」且疫苗曾處於過高溫或過低溫，肉眼無法察覺，即無法得知是否因此失效，使用藥物雪櫃能減低疫苗曝露於不穩定溫度環境而失效的風險（另見稿）。

崔認為，要求全港機構於未來一兩個月、新冠疫苗接種前換藥物雪櫃有困難，但建議服務提供者為保障疫苗品質和提高市民信心，盡快轉用；在過渡期，若用家用雪櫃亦最少備有溫度監察儀，「全民打咁緊要的新冠疫苗是否應該將水平拉高？我哋唔可以話萬一個雪櫃出事乜乜乜」。

就新冠疫苗接種計劃會否要求用藥物雪櫃，食衛局無正面回應，稱會與接種提供者解釋儲存要求，包括有效地維持穩定的雪櫃溫度；就對醫療機構或醫生的監察，會參考現行疫苗資助計劃。

衛生署現只是建議，而非強制業界用藥物雪櫃，靠抽查疫苗資助計劃服務提供者的資料監察。署方稱過去3年抽查近300個服務提供者的雪櫃溫度數據，當中25個在抽查後要依署方指示更換雪櫃，或經指導後改善疫苗存放狀况。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，單靠巡查不能覆蓋所有服務提供者，總有漏網之魚，轉用藥物雪櫃能助預防儲存出問題。他認為即使港府無強制新冠疫苗接種提供者用藥物雪櫃，起碼要確保雪櫃安全和穩陣，亦要規定不能放其他物品如飯盒等。

家庭醫生關嘉美過去用家用雪櫃存放疫苗並放入溫度計，每天上下班以人手記錄溫度。她有意下月協助打新冠疫苗，她說過去未遇過雪櫃溫度超標，然而因現時全球新冠疫苗短缺，一旦有疫苗失效就會少了港人可接種，因此近日決定買藥物雪櫃。

家庭醫生林永和早兩三年前已換了藥物雪櫃，他說家用雪櫃打開得多溫度有偏差，藥物雪櫃溫度穩定，雪櫃不同位置溫度亦較均勻，加上有溫度紀錄和警示，用來放疫苗更安心。

家庭醫生鄭志文的診所則用家用雪櫃並配置溫度監察器，如超過2℃至8℃會有警示。他說，若新冠疫苗接種計劃只限有藥物雪櫃者加入，自己就不能參加。

蔡堅：一半業界無藥物雪櫃

醫學會會長蔡堅同意用藥物雪櫃較理想，亦估計港府未來想向這方向發展，現業界用家用和藥物雪櫃是「一半一半」，部分醫生少打疫苗、診所空間不足，無誘因配置藥物雪櫃。

（疫情第四波）