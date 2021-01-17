爆疫兼強檢 商戶呻「廟街唔再係廟街」

多排檔無營業

有指區內南亞裔亂拋垃圾

油麻地廟街昔日是旅客熱點，現因疫情封關不見旅客，昨日廟街所在的小區被納入強制檢測範圍，油麻地停車場一帶有不少排檔無營業。在流動採樣車所在的廣東道，則有不少商戶關門。另有南亞裔男子在街頭巷尾聚集及吸煙；也有人把口罩拉至下巴。

廟街124號被納入強制檢測名單，其地舖CD店的員工蘇先生表示「一定怕啊」，昨日已檢測。他指區內南亞裔人經常亂拋垃圾，「你看看出面棚頂，全部都係佢哋喺樓上掉垃圾落嚟，『堆填區』嚟㗎」。他說做本地生意為主，「呢度周圍都少咗生意啦」。

在對面街的服裝店老闆潘先生說：「直頭無生意啊，我𠵱家都未發市」、「廟街以前唔係咁，呢度唔再係廟街啦。無人嚟呢度，個個月都要蝕，唔知可以貼錢到幾時，貼到執笠為止囉」。他又說不少排檔檔主已無開業多時，「去咗做保安，要養家嘛」。

菜檔檔主：零生意續「貼錢」

新填地街23號昨亦加入強制檢測行列，其地舖菜檔負責人林女士說，新填地街一帶爆疫後少了市民過來，街坊有其他菜檔選擇，「直頭零生意呀我」，她稱每月租金8萬元，現在是不斷「貼錢」，又說不懂評價政府控疫，但盼政府能給她補助。

食肆樂觀：有人返工就有人食飯

吳松街3棟大廈地舖共有4間食肆，昨午只有一間照常營業。負責人阮先生稱已收到當局所發檢測公告，稍後會與職員檢測。他透露，附近一帶爆疫後人流及生意額均跌，以香港人口密集程度，與外地疫情相比已好得多。阮先生雖然對疫情有憂慮，但對前景仍抱樂觀態度，「始終有人返工就有人要食飯」。

（疫情第四波）