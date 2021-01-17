顧問專家：不應一刀切要長者打某種疫苗 少活動者可選保護率較低副作用少疫苗

委員會明日審批BioNTech疫苗

劉澤星：用同一定義予公眾理解

劉澤星昨日在商台《政經星期六》表示，疫苗顧問專家委員會明日將審批BioNTech疫苗，有關藥廠已提交了千多頁資料，最理想是一次會完成討論，但可能仍再要廠商提供更多數據，暫時很難估計能否如期在農曆新年後為市民接種。

疫苗在不同地方、針對不同人群做的臨牀測試結果不同，劉澤星說，委員會審視疫苗後會向食衛局交報告並對外公布建議，當中不同疫苗的有效率百分比會用同一個定義讓市民理解，他希望在審視資料後，就疫苗在不同群組的效果和副作用差異上能作出結論。劉續稱，會要求藥廠不停供應最新疫苗數據，如果出現令人擔心的情况會要求3日內提供數據，亦有機制取消緊急使用許可。

孔繁毅：副作用對長期病人

可致心衰竭等發作

挪威有部分長者接種mRNA疫苗後死亡，疫苗顧問專家委員會成員、港大內科學系臨牀教授孔繁毅昨在港台《星期六問責》稱，若接種疫苗後出現發燒等副作用，有可能引發身體出現輕微炎症，對於長期病患者，有可能導致心血管病、心臟衰竭等發作，故輕微副作用也有可能導致情况惡化。

孔說，不應一刀切要求長者用某種疫苗，部分長者較不活躍，例如住院舍的長者，可選保護率較低、但副作用較少的疫苗；部分長者較活躍，例如會到外國旅行，則可選保護率較高、但副作用也較多的疫苗。

許樹昌：將促藥廠供更多資料

孔繁毅又說，日後會向接種疫苗者派發電子或非電子日記，讓他們記錄自己接種後的情况，如有否發燒、針口痛、入院等，再詳細分析有關資料，檢視不同疫苗針對不同群組接種者的反應。

疫苗顧問專家委員會成員、中大呼吸系統科講座教授許樹昌在商台節目說，目前已閱讀約一成疫苗資料，會看是否仍有數據需要藥廠提供，例如挪威有至少23人接種BioNTech疫苗後死亡事件的解剖分析、死亡是否與疫苗有關等，會要求廠商提供更多資料。他相信於下月尾展開接種計劃的機會高。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明在港台節目說，港大將於本月底開班，訓練註冊藥劑師接種疫苗，估計有1000名醫院及社區藥劑師有興趣，希望屆時可協助接種新冠病毒疫苗。

（疫情第四波）