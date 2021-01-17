18區已物色場地 維園有望賣年花 倘成事料檔戶減半

食環署上周一（11日）表示積極探討在各區公共屋邨或其他地點物色合適地方銷售年花的可行性。有參與物色地方的政府人員表示，領展的屋邨用地需交租，已不考慮，改為了解康文署轄下場地，部門已在每區找到多於一個場地可作濕貨年宵，但未決定屆時年宵檔戶是停泊車輛抑或擺攤位賣花。

添馬公園花墟公園納考慮 料本周敲定

該政府人員說，名單上港島區的候選場地除了維園，還有添馬公園、中山紀念公園等，九龍則有花墟公園、長沙灣遊樂場、楓樹街遊樂場等，部門明日會開會，相信本周初會敲定每區濕貨年宵場地，隨後再安排檔主抽籤揀位，並決定各場地人手分配，食環署、康文署及警方亦要開會商討人流管理。該人員指即使維園獲選為濕貨年宵場地，相信檔戶數量將較原有減五成至六成。

漁農界立法會議員何俊賢表示，上周一曾與政府及數名年宵檔主開會，但當局一直未有定案，他擬明日再與政府開會，爭取在維園設年宵市場，「否則取消年宵，市民全湧去花墟，人群更加聚集，染疫風險更大」。他說很多年宵檔主是小花農，不諳科技，難於在大半月內學懂網上賣花。

業界：正商大型商場「吉舖」賣花

香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春昨在商台《政經星期六》表示，理解政府要控制疫情而取消年宵市場，有不少花農已經訂了貨、準備好攤位，現時大失預算，他正與大型商場商討，讓商戶在商場「吉舖」賣年花。

食環署回覆稱，在防疫抗疫前提下，正積極考慮合適方案以協助花農銷售年花，會透過分散人流及壓縮規模來減低聚眾風險。

（疫情第四波）