抗疫資訊不通 少數族裔偕民政「洗樓」

梁顯利社區中心、官涌體育館及廣東道流動採樣站昨日為爆疫小區居民檢測，流動採樣站昨午2時約有20人等候，有操尼泊爾語的人協助街坊登記，告示板以中、英、尼泊爾語列出簡單資訊。

20幢「疫廈」大堂或大閘昨貼有中英文強制檢測通告，部分有區議員張貼的尼泊爾文資訊。昨日另有民政事務處職員在少數族裔的人陪同下「洗樓」，通知居民檢測，並記錄居民的姓名、電話等。

來港15年者：不知政府抗疫網 靠鄉親口耳相傳

來自尼泊爾的Priya隨丈夫移居香港15年，她說其任職的酒店每日會提供疫情資訊，她也會看《南華早報》及英文電視，但從不知政府有同心抗疫網站，疫情資訊通常靠教會或尼泊爾聯會圈子通知。居於新填地街23號的尼泊爾裔Nabin說，同鄉圈子常互通消息，「例如1樓有人確診，我們都會通知大家。如有人不懂英語，我們懂英語的看到通告等消息後，都會告訴他們」。

來自尼泊爾的食環署清潔工Gurung Pabitra來港15年，上司通知她要強制檢測，她便與同鄉一起去做，「唔驚！但總之要小心啦！」居於吳松街的南亞裔難民Shofique稱，懂中文的叔叔通知他要檢測，他只有行街紙，無身分證，經協調後職員亦讓他檢測。另一名不願具名的尼泊爾裔居民稱，區議員會講述區內疫情，他也靠看港鐵廣告得悉疫情資訊。

（疫情第四波）