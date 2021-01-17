油麻地小區多兩廈強檢 醫生促查爆疫私樓喉管

民政事務總署昨在油麻地登記了逾440戶，並為逾1100名須強檢的居民檢測，另有逾2300人自願檢測。

小區昨5宗源頭不明

張竹君：傳染愈來愈快 接觸較少者也中招

昨日15宗本地源頭不明個案中，5宗屬強制檢測小區，衛生防護中心傳染病處主任張竹君指當中有售貨員、無業者、家庭主婦、外傭等，多南亞、尼泊爾裔人。她說這病毒的傳染性愈來愈快，本身是較緊密的接觸者感染，現時接觸較少的都有傳播，暫難分析原因，可能因此區人口較稠密、確診者家人較多，街坊亦聚在一起飲酒吸煙致傳播快。

小區多4幢樓有確診 料將納強檢

此外，據衛生署昨晚在網上更新的確診大廈名單，油麻地強制檢測小區內的金威廣場、新填地街45A號、統一大廈B座和吳松街金寶大廈出現確診，料將納入強制檢測。

中大內科及藥物治療學系系主任許樹昌相信，若強檢配合禁足令效果更好。張竹君說，禁足令要由政府看香港的實際情况決定。港大感染及傳染病中心總監何栢良建議油麻地指定區域全區居民檢測，張稱相信政府會考慮專家意見。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，政府除了為有確診的公屋做喉管、環境風險調查，當私樓出現同坐向單位有人確診，或有確診者住在劏房等，都應盡早找工程人員檢查喉管、渠和環境，了解大廈風險以決定下一步行動，若發現有問題，需考慮是否擴大檢疫和檢測。他說，單看大廈出現多少個案未必能做到精準決定，檢疫、檢測遲可引起大型爆發。

香港房屋經理學會亦建議屋宇署加強執法，在疫情下設專責小組巡查全港「三無大廈」的污水渠及排污渠，若發現問題應發告票讓業主修改；亦建議可由政府為有問題大廈指定物業管理中介服務。

衛生署上周五首次在今次疫情用隔離令，禁止市民在新填地街20、22、24及26號出入。張竹君昨解釋，這是協助追蹤的特別情况，因無住戶名單且多劏房，已做4次「掃樓」行動，但不肯定有否遺漏，需有法律基礎禁止大廈有人出入，如發現有人出入，可送至檢疫中心。

（疫情第四波）