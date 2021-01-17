渠塞污水回湧 料單管設計 測量師：住低層風險較高

香港測量師學會前會長何鉅業看過仁石樓的照片後表示，該大廈的渠管可能是單管式設計，坐廁、洗手盤、地台等污水和廢水全部接駁到同一條污水管，若1樓以下渠管淤塞，樓上排水時污水來不及排走，污水管內的水位高過1樓地台，即使地台有水封，仍無法阻擋污水回湧到室內。

何鉅業說，相信該大廈有防倒灌設計，即最低層與樓上單位分開使用不同的污水管，因大廈單位數目多，若多個單位同時冲水，污水管內水位或有數層樓高，最低一層或數層使用另一條污水管，可減少低層單位倒灌風險。此外，他認為該大廈污水管轉彎位亦較順暢，料倒灌不是設計有問題，可能是住戶使用不當，例如將抹手紙丟入廁所造成渠管淤塞。至於為何1樓不同坐向的單位同時有糞渠水倒灌，他說大廈不同坐向的污水渠最終會匯集一起，估計可能是匯集後的位置淤塞，故禍及不同坐向的多個單位。

何鉅業又說，一旦渠管淤塞，低層住戶面對的風險較高，一般居民難防範，應留意冲廁時是否順暢，若廁所去水較慢，或顯示渠管有淤塞，應盡快通知房署檢查。

（疫情第四波）