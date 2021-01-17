增兩確診擴至08室 與爆疫09坐向共用天井 仁石樓3戶糞水倒灌 呼恐怖憂播毒

昨增50確診 15宗源頭不明

本港昨增50宗新型冠狀病毒個案，連續兩日上升，累計至9502宗確診和1宗疑似個案，另有約30宗初步確診。昨有1宗巴基斯坦抵港的輸入個案，另49宗為本地個案，包括4宗中九龍幹線中段隧道工地人員的密切接觸者及2宗將軍澳-藍田隧道地盤人員的密切接觸者，另有15宗源頭不明。一名73歲確診男病人前日離世，是本港第162名死者。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，疫情未見明確下降趨勢，若放寬任何防疫措施都可令疫情反彈。

現正強制檢測的石蔭邨仁石樓昨增兩個單位現確診，包括爆疫坐向09室再多一單位有確診，與早前確診單位樓層接近，全幢累計4個09室單位中招，佔整體十分之一。疫情亦擴展至相鄰08室的一個高層單位，張竹君指該單位與其他確診單位相距遠，而08室和09室的喉管不相通。

當局早前在仁石樓確診單位抽取廚廁渠、抽氣扇、窗戶、大廈天台排氣喉等28個環境樣本，化驗結果全屬陰性。張竹君說，因大廈出現確診者就加強清潔，化驗結果陰性不代表經渠道傳播的假設不成立，若能驗出陽性，則對傳播途徑提供更多線索。

梁子超：距離遠 料傳播無關天井

葵青區議員尹兆堅說，仁石樓08和09室均面向北葵涌街市，共用天井。呼吸系統專科醫生梁子超說，共用天井可能透過氣流傳播，但一般都是傳播給較近的單位，今次08室單位距離遠，另若08單位非頂樓一兩層，因擾流效應感染的可能較低，相信透過其他共用設施接觸感染的可能性較大。

糞水入屋居民擬再檢測

新界西立法會議員、民建聯陳恒鑌表示，仁石樓1樓昨有3個單位出現糞水倒灌入屋，雖與早前要撤離的09室不在同一翼，但在疫情下糞渠水倒灌為居民帶來風險。受影響居民梁女士家中廚房和廁所地台均有糞水流出，並有惡臭，她旁邊及對面單位都有糞渠水倒灌。她說，去年5月亦曾發生類似情况，浸壞不少家俬，對再有糞水倒灌感困擾，「好恐怖，都唔知幾時再嚟過」。她前日接受強制檢測呈陰性，但她擔心糞渠水倒灌會傳播病毒，會考慮做第二次檢測。

梁子超說，若有關單位坐向有其他住戶確診，糞水倒灌存播毒風險，可致疫情擴散，糞水污染了環境亦可致接觸傳播，倒灌可能同時有氣體湧出，吸入帶病毒的氣霧後亦可能感染。他提醒住戶要以1比49漂白水清潔污染之處，並倒小量漂白水入廁所清潔，並要盡快維修避免再發生。

房署：疑其他單位雜物冲廁塞渠

房屋署回覆稱，昨早接獲仁石樓低層單位出現污水倒流的報告，遂安排工程承辦商通渠並已清通，初步懷疑有其他單位將雜物投入廁所冲下導致塞渠，已協助清潔及消毒，並張貼通告呼籲租戶勿將雜物投入坐廁。

葵青民政事務處稱，截至昨日，仁石樓已有約1800名居民在邨內的流動採樣站接受檢測，除了正接受檢疫者，佔該樓居民總數約83%。

明報記者

（疫情第四波）

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