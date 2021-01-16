【Emily】發展局副秘何珮玲任創新辦總監

【明報專訊】高官音樂椅又轉動。政府噚日公布，海事處長王天予2月1日接替已展開退休前休假嘅唐智強，出任運輸及房屋局常任秘書長兼房屋署長；海事處長一職由商務及經濟發展局副秘書長袁小惠出任。原本擔任政策創新與統籌辦事處（PICO）總監嘅馮程淑儀（Betty），上月借調西九文化區管理局擔任署理行政總裁，令PICO總監一職懸空，政府宣布呢個位會由發展局副秘書長何珮玲（圖）接任，下周一生效。
王天予任運房局常秘
袁小惠掌海事處
另外，差餉物業估價署副署長蕭家賢2月8日會出任署長，接替將展開退休前休假嘅蔡立耀。
Betty喺2018年4月起擔任PICO總監，當時佢以首長級第8級（D8）出任該職；何珮玲目前係D4官員。Emily聽聞，何珮玲今次去PICO係D4署任D6職級，意味該PICO總監一職變成D6職位。Emily噚日向公務員事務局查詢，局方回覆何珮玲會署任首長級甲級政務官（D6）出任新崗位。
對於3個女AO嘅任命，公務員事務局長聶德權話，3人都係資深政務主任，有信心佢哋喺新崗位提供專業高效服務。聶又讚揚唐智強任職期間一直盡忠職守，對工作熱誠投入；而蔡立耀出任差估署長以來表現專業，積極提升部門效率同服務水平，衷心祝願兩人退休生活充實同愉快。
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