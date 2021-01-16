【Emily】發展局副秘何珮玲任創新辦總監

王天予任運房局常秘

袁小惠掌海事處

另外，差餉物業估價署副署長蕭家賢2月8日會出任署長，接替將展開退休前休假嘅蔡立耀。

Betty喺2018年4月起擔任PICO總監，當時佢以首長級第8級（D8）出任該職；何珮玲目前係D4官員。Emily聽聞，何珮玲今次去PICO係D4署任D6職級，意味該PICO總監一職變成D6職位。Emily噚日向公務員事務局查詢，局方回覆何珮玲會署任首長級甲級政務官（D6）出任新崗位。

對於3個女AO嘅任命，公務員事務局長聶德權話，3人都係資深政務主任，有信心佢哋喺新崗位提供專業高效服務。聶又讚揚唐智強任職期間一直盡忠職守，對工作熱誠投入；而蔡立耀出任差估署長以來表現專業，積極提升部門效率同服務水平，衷心祝願兩人退休生活充實同愉快。