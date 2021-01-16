【Emily】揸車開會道歉 郭偉强聯絡警方 曾諷批評者「圍爐」 昨稱反省配合調查

警方噚晚回覆，一名42歲男子噚日就一宗交通事件主動聯絡警方，晚上獲安排到中區警署與警方會面，案件交港島總區交通部繼續跟進調查，暫未有人被檢控。

黨友陪道歉 1分鐘講完走

郭偉强噚日喺立法會會議前主動見記者，講咗約1分鐘就離開，有英文台嘅記者叫佢用英文講多次，郭偉强搖搖頭就走咗。成班記者當然追訪，有人問郭偉强會唔會自首，佢回應話「多謝你嘅提問，我會配合一切嘅調查」，但無正面回應當時用咗幾耐邊揸車邊開會、會否公開車cam片段等。

郭偉强事發當日喺fb回應，話「已盡快在適當位置停車繼續會議」，又話車上暖氣係佢嘅避寒中心，自稱「疫下工作mode」。唔少網民留言批評佢做法時，郭偉强就留言話喺民主派「攬炒十步」斷纜、士氣到咗低點嘅時候，可以畀機會大家「圍爐自high」，都算以德報怨。