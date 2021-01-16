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港聞
2021年1月16日星期六
港聞二
教材被指偏頗 官中通識教師受查逾年 報道稱教局考慮釘牌 楊潤雄：處分言之尚早
教局批「謀殺通識」單張失實 教協：說法欠公允
公務員限4周內簽《聲明》 「動搖特區管治」列違誓
政助黎穎瑜下周離職 稱與夫回新加坡
貨櫃車失控掃隔音屏 司機拋車外命危
火人案拘兩人 涉助疑犯買機票潛逃 涉縱火者及同黨身在台灣 正被通緝
涉助12港人潛逃 被捕11人保釋候查 黃國桐：做律師30年 不解因何被捕
示威持燃彈 「花雞繩」消防員認5罪囚34月
御用大狀任泛民集結案主控 英前外相：有權因良知拒絕
民研入稟促警歸還與國安案無關文件
域名公司新政策 禁「.hk」網址擾亂港府鼓吹違法
擅闖電單車增 郊園輾禿 環團批漁署執法不力 缺保育措施「零管理」
泥地變凹凸易跣腳 山友倡植樹助植被休養
港鐵：沙中線正追進度 田北辰：無人信明年首季通車
港珠澳橋申追撥15億 陳帆：已是最後結算
李家超：涉國安罪行截聽 受國安委監督
健身界六成未收次輪資助 批抗疫基金申請複雜
控方指曾教臥底警佈置賭場 CCTV「整番硬碟先似樣」 4警涉冚賭造假 片證偵查時段在警署
邀戴VR打機偷拍4女教友 YouTuber囚4周
窺淫罪不包拍衣領 保安局稱顧及性別中立原則
就預算案見陳茂波 經民聯：冇錢賺仲加咩稅？
劫找換店4億日圓 兩匪囚6年及6年10月
尊子漫畫
【Emily】揸車開會道歉 郭偉强聯絡警方 曾諷批評者「圍爐」 昨稱反省配合調查
【Emily】央視中國近代史紀錄片 剪百集港台播 籌委會梁唐青儀：呈現歷史 唔係洗腦
【Emily】民處再拒撥款 議員鬧封殺區會「乜都唔使做」
【Emily】發展局副秘何珮玲任創新辦總監
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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