劫找換店4億日圓 兩匪囚6年及6年10月

被告尼泊爾裔THAPA Kenis和巴基斯坦裔MUHAMMAD Yamin Butt承認2018年2月9日在尖沙嘴碧仙桃路13號外，劫去4.5453億日圓現金（約3265萬港元）。

官讚市民關員助擒賊

法官彭寶琴判刑時指出，是次搶劫經精心策劃，甚至針對運送巨款的找換店職員，法庭有需要保護有關群體，讓他們可在安全環境下繼續營商，加上當日劫案發生在人口稠密的尖沙嘴，有可能對路人構成危險，判處THAPA Kenis入獄6年，持行街紙的MUHAMMAD Yamin Butt則入獄6年10個月。

彭官特意讚賞當日協助記下車牌和通知警方的市民楊凱生、協助截停被告的海關人員，以及透過設路障截停被告的警員。

案情指出，5名解款員運送款項途中遭8名匪徒圍毆和搶去款項，其中有人持約一呎長的刀。

匪徒得手後登上七人車離開，警方則在美孚新邨一帶天橋設路障截獲賊車，MUHAMMAD Yamin Butt其間跳橋及嘗試登上巴士逃走，尾隨的關員截停巴士，令警方拘捕被告。

此外，被國際刑警發出「紅色通緝令」的印度裔男子文子星（Ramanjit, Singh）曾涉本案被捕，但他於2018年6月獲撤控，兼得訟費。

【案件編號：HCCC 229/19】