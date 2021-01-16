港聞

港聞二

就預算案見陳茂波 經民聯：冇錢賺仲加咩稅？

【明報專訊】經民聯昨日與財政司長陳茂波見面，就新一份《財政預算案》提出百項建議。政府早前稱或要調整稅率，經民聯副主席林健鋒認為加稅不能解決所有問題，只增加企業和市民負擔，反問「現在有些企業都沒錢賺，你仲加乜鬼嘢稅？」有建議讓高盈利額的企業加稅，林健鋒稱做法有違香港簡單稅制，亦難以為「高盈利額」劃線。

經民聯的建議還包括撤回遏抑住宅炒賣的「辣招」、寬減2020/21年度利得稅及薪俸稅、提高基本免稅額等。近日有人建議政府可提高股票印花稅，經民聯金融服務界議員張華峰表示，昨日在會上遞交業界聯署信予陳茂波，反對政府增加股票印花稅，他稱美國打擊本港金融市場，導致市場不穩，投資者有戒心，加稅是不合時宜。

政府早前預計財政赤字會擴大至逾3000億元，經民聯建議政府推出「抗疫發展債券計劃」，並盡量降低入場門檻，讓小投資者也能參與。林健鋒稱，雖然政府仍有不少儲備，但不能「坐食山崩」，他認為政府有意研究發債。

劉業強倡開放體育博彩

新界鄉議局昨日亦與陳茂波見面。鄉議局主席、經民聯劉業強表示，無止境派錢不可取，他建議政府擴闊稅基，包括進一步開放體育博彩、恢復徵收葡萄酒稅等，為庫房帶來額外稅收，以紓減財政壓力，形容建議屬「劫富濟貧」。

經濟學者促棄印花稅規管樓市

改用恒常物業稅如差餉

另外，香港大學經濟及工商管理學院昨公布「香港經濟政策綠皮書」，學院副教授程騰歡指出，就現時樓價高企，應評估現有印花稅及恆常物業稅對規管樓市的成效，建議放棄以印花稅規管的思維，改以恆常物業稅（如差餉）更有效規管樓價。

差餉寬減則可由其他全面紓困措施取代，如現金發放，並建議將住宅物業差餉率提高至15%，同時為香港永久居民提供自住業主豁免優惠。

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