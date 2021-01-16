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港聞二

邀戴VR打機偷拍4女教友 YouTuber囚4周

【明報專訊】網絡遊戲界紅人、YouTuber甄偉業，於2018至2019年四度以拍片為由，先後邀請4名女教友到其影樓戴上虛擬實境（VR）眼鏡玩遊戲，其間拉扯女方衣服，並用手機偷拍她們的裙底及胸部。他早前在屯門裁判法院承認4項非禮罪，裁判官李志豪昨日判刑時稱，「被告利用朋輩和教友的信任偷拍他人，食髓知味，即時監禁是無可厚非」，但考慮他認罪和有悔意，判處他即時監禁4周。

現年35歲的被告甄偉業報稱YouTuber，4項控罪指他分別於2018年9月至2019年3月，在元朗一間影樓非禮4名女子。控方案情指出，被告開設「網、想、正」YouTube頻道，案發時與4名女事主在同一教會認識，涉案影樓由被告租用作拍片，並讓另一教友教琴。被告被捕後，在警誡下承認為滿足性衝動而偷拍女事主，並會用這些影片或照片自瀆，隨後會刪除。

稱日後願用無拍攝功能電話

辯方求情稱，被告在事件中沒直接接觸事主身體，只拉扯其衣服和偷拍，事後勇於承擔錯失，向教會的人坦白道出非禮事件，會面過程願意被錄音，在庭上亦親口向事主致歉。

他事後尋求輔導計劃和精神科醫生的專業援助，過往對社福界貢獻良多。辯方又稱，被告承諾聽取心理學家建議，日後使用沒拍攝功能的電話，「就算有佢都會遮蓋或者整爛鏡頭」，太太亦願意監督他。

李官判刑時稱理應判處即時監禁，但考慮被告坦白認罪，向警方和教會職員和盤托出，顯示他有悔意，認為重犯可能低，判他入獄4周。

【案件編號：TMCC 1700/20】

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