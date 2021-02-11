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控方指曾教臥底警佈置賭場 CCTV「整番硬碟先似樣」 4警涉冚賭造假 片證偵查時段在警署

【明報專訊】荃灣反黑組4名警員涉在掃蕩非法賭場前，與黑幫接洽造假，事件遭在該賭場工作的警方臥底揭發。4名警員被控同一項串謀妨礙司法公正罪，案件昨日在區域法院開審。控方指出，卧底警員曾與4人會面，其間獲指示如何佈置賭場，包括在賭場的閉路電視系統「整番個hard disk（硬碟）上去先似樣」。控方案情亦指出，4人聲稱掃蕩前曾到涉案賭場偵查，但警署閉路電視拍下他們於相關時間在警署內出現。

4名不認罪的被告均為警員，分別是趙廣林（54歲）、賴福康（48歲）、傅裕文（36歲）、張子健（28歲）。案中賭場負責人、被告陳少寶（39歲）早前認罪，還押至案件審訊完畢時判刑。

控方開案陳辭稱，警方有組織罪案及三合會調查科（俗稱O記）於2016年12月展開「金輝」臥底行動，派一名警員滲入黑幫「和勝和」。2018年1月，該臥底警員被「和勝和」派至荃灣一幢工廈內的非法賭場工作，警方隨後委派案中4名荃灣反黑組警員調查該賭場。

黑幫老大派臥底警聯絡反黑

警署會面商戲子賭場佈置

同年6月18日，卧底警員被黑幫中的老大「菜仔」吩咐移走賭場內部分釣魚機、入錢機及閉路電視鏡頭，又着他聯絡「反黑南哥」、即本案次被告賴福康。菜仔又稱已與警方安排，警方會在指定日期突擊搜查，賭場負責人陳少寶與4名「戲子」賭客屆時會讓警方拘捕，卧底警員需在戲子及陳少寶獲保釋後，向他們付酬1500至5000元。

兩天後，卧底警員聯絡賴福康，賴叫他到荃灣警署會面，會面時「阿頭」首被告趙廣林、「阿朗」第三被告傅裕文及「左輪」第四被告張子健及一名不知名者亦在場。會面中，賴指示卧底警員佈置賭場，包括要求在賭場外的閉路電視系統加裝硬碟，趙亦表示「有冇hard disk（硬碟）？整番個hard disk上去先似樣」；賴另表明戲子「唔要南亞裔，唔要唔夠秤，唔要通緝（犯）」。

警認見臥底警 稱只收情報

同月22日晚，4警被指派在該賭場外埋伏，但沒作搜查。警方調查發現，4警分別在調查報告及警員記事冊虛稱在原訂的搜查前，曾多次在賭場外偵查，惟荃灣警署的閉路電視片段拍到4警在聲稱偵查的時段出現在警署內，最終4警被捕。在警誡下，傅裕文承認曾與卧底警員會面，但稱只是接收情報。聆訊下周一（18日）續。

【案件編號：DCCC 917/19】

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